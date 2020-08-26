"Русский Уголь" оказал благотворительную помощь Николо-Шартомскому монастырю

Москва, 26 августа. Компания "Русский Уголь" (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева) оказала благотворительную помощь расположенному в Ивановской области Николо-Шартомскому мужскому монастырю Шуйской Епархии Русской Православной Церкви. Предприятие пожертвовало монастырю 219 тонн энергетического угля, доставив топливо с расположенного в Хакасии разреза прямо до железнодорожной станции Шуя.

"Имея на своем попечении детский приют с 80-ю детьми и школу, мы сами, к сожалению, не в состоянии без посторонней помощи приобретать необходимый для отопления уголь. Благодаря оказанной помощи эту зиму 100 человек проживут в тепле, а в храмах обители не будут мерзнуть прихожане", - пояснил эконом монастыря игумен Георгий.

Благотворительная помощь религиозным организациям – неотъемлемая часть социальной политики компании. "Русский Уголь" систематически оказывает поддержку храмам и монастырям, расположенным в регионах своего присутствия – Амурской области, Хакасии и Красноярском крае.