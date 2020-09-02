С начала 2020 года "Русский Уголь" на 23% увеличил отгрузку каменного энергетического угля

Москва, 2 сентября. За январь – июль 2020 года входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания "Русский Уголь" на 23% увеличила объем отгрузки каменного энергетического угля по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За 7 месяцев 2020 года потребителям отгружено более 3,2 млн тонн этого вида топлива, добытого на предприятиях компании в Сибирском федеральном округе - разрезах Саяно-Партизанский в Красноярском крае, Степной и Кирбинский в Хакасии. Объем отгрузок каменного угля по итогам 7 месяцев 2019 года составил 2,6 млн тонн.

Каменный энергетический уголь поставляется на внутренний рынок, а также отгружается на экспорт.

"В 2020 году наблюдается существенный рост отгрузок каменного угля марок Д, Г и ДГ на экспорт", - пояснили в пресс-службе компании "Русский Уголь". Этот вид топлива пользуется спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Европы. Среди его потребителей – сектор большой энергетики, предприятия ЖКХ, промышленные и федеральные структуры.