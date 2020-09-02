"Амуруголь" вручил подарки ребятам из многодетных семей ко Дню знаний

Москва, 2 сентября. На протяжении многих лет в АО "Амуруголь" (актив входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании "Русский Уголь" в Приамурье) действует социальный проект "Собери ребенка в школу". 2020 год не стал исключением. Ко Дню знаний десятки ребят из многодетных семей, ученики 1 – 4 классов, получили от компании в подарок школьные принадлежности и наборы для творчества.

Подарки юным амурчанам, проживающим в населенных пунктах присутствия компании – городе Райчихинске и селе Варваровка, вручили генеральный директор АО "Амуруголь" Андрей Расщупкин и председатель Амурской организации Росуглепрофа Андрей Онскуль.

Горняки пожелали ребятам успехов в учебе и поздравили их с началом нового учебного года.

"Угольщики Приамурья – одна большая и дружная семья. Поэтому программы, направленные на укрепление семейных ценностей, являются значимой составляющей социальной политики компании. "Амуруголь" традиционно оказывает поддержку многодетным семьям, организует специальные мероприятия ко Дню матери, Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню знаний. Особую поддержку получают проекты детского творчества и помощь детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам детских домов Приамурья. Все эти социальные программы мы планируем развивать и в дальнейшем", - рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО "Амуруголь" Евгений Матлаускас.