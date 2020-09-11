"Русский Уголь" своевременно снабжает топливом Амурскую область к отопительному сезону

Москва, 11 сентября. В Амурской области продолжается подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону 2020-2021. Поставки энергетического угля ведутся в соответствии с разработанными министерством ЖКХ Амурской области графиками.

Основным поставщиком топлива выступает компания "Русский Уголь" (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева), осуществляющая отгрузку бурого угля с добывающих предприятий Амурской области и Красноярского края.

Для нового отопительного сезона к 1 октября запланировано поставить 240 тыс. тонн бурого энергетического угля с предприятий АО "Амуруголь". "В настоящий момент отгружено более 70% от плана. К установленному сроку поставки твердого топлива будут выполнены в полном объеме несмотря на сложную погодную обстановку в регионе из-за обильных дождей", - сообщили в компании "Русский Уголь".

К 1 октября текущего года для нужд Амурской области также запланировано поставить 39 тыс. тонн красноярского бурого энергетического угля. "Сейчас уже отгружено 73% от запланированного к поставке красноярского твердого топлива, и к установленному сроку эти поставки также будут выполнены в полном объеме", - пояснил представитель "Русского Угля". Он также отметил, что отгрузки угля на условиях самовывоза с разрезов Амурской области производятся со строгим соблюдением мер защиты персонала и покупателей от коронавирусной инфекции.

Бурый энергетический уголь добывается в Амурской области открытым способом на разрезах Ерковецкий и Северо-Восточный.