Новости партнеров

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ТМК заявила о роли своего корпоративного университета в трансформации системы образования
Россияне считаю 89 лет оптимальной продолжительностью жизни
Новости регионов
Индийский Университет имени Джавахарлала Неру стал партнером Иркутского госуниверситета
Росатом в 2023 году направил 19 млн рублей на модернизацию медицины в Новоуральске
Уральский медуниверситет станет участником технопарка электронной промышленности
Тюменская область представит египетским партнерам технологии для работы со скважинами
ПСБ: банк готов закрыть потребность предприятий ОПК в улучшении жилусловий работников
В УрФО за первое полугодие ввели более 4 млн кв. м жилья
"ВСМПО-Ависма" представила на Иннопроме проект профориентации школьников и студентов
ПСБ и НПО "Электромашина" реализуют программу улучшения жилусловий сотрудникам предприятия
"Россети Тюмень" направят более 800 млн рублей на обновление парка спецтехники
Глава ПСБ рассказал про роль банков в обеспечении технологического суверенитета
Клиентам ВСК с 15 июля станет доступно урегулирование по ОСАГО онлайн
Новости регионов
В Новосибирске пройдет пресс-конференция о нацпроекте "Безопасные и качественные дороги"
В Москве прошла конференция AdIndex City Conference 2023