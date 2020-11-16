Молодая мама из Югры получила 100 тыс. рублей на производство экопродуктов

ТАСС, 16 ноября. Светлана Омельченко из города Урая Ханты-Мансийского автономного округа – Югры победила в бизнес-конкурсе федерального проекта "Мама-предприниматель", организованного Фондом поддержки предпринимательства Югры. Она приняла участие в подобном конкурсе впервые, и получила грант 100 тыс. рублей от благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее". Об этом рассказали в понедельник в Фонде поддержки предпринимательства Югры.

"В декретном отпуске со вторым ребенком Светлана начала мечтать о собственном деле – изготовлении фруктовых снеков. Она хоть и верила в себя, но всерьез не рассчитывала, что эксперты федерального проекта "Мама-предприниматель", организованного Фондом поддержки предпринимательства Югры, так высоко оценят ее проект", - добавили в фонде.

Вдохновили дети

"Честно, я этого не ожидала, но очень надеялась. Мой проект реальный, и я воплотила бы его в жизнь, но благодаря участию в "Мама-предприниматель" это получится сделать гораздо быстрее. Спасибо вам за возможность исполнить мечту уже сейчас!", - приводят ее слова в фонде.

Юрист по профессии, с рождением детей она стала тяготеть к творчеству. Одно время даже собирала "торты" из памперсов в качестве сувениров. По словам Светланы, став мамой, она захотела делать что-то полезное именно для детей. Например, предложить им полезную альтернативу таких популярных перекусов, как чипсы и сухарики, обильно приправленные искусственными добавками.

"Смысл проекта в том, чтобы заменить популярную, но вредную пищу на не менее вкусную, но более полезную. Я хочу заняться изготовлением фрипсов – фруктовых чипсов и натуральной пастилы. И все это без красителей, консервантов, пищевых добавок, - добавила Светлана. – Благодаря участию в проекте этапу я смогла полностью просчитать свой финансовую часть бизнес-идеи, до этого у меня была только мечта, не подкрепленная реальными цифрами. Полученный грант я потрачу на покупку оборудования для изготовления продуктов".

От игрушек до медицинской реабилитации

Определить единственную победительницу из 16 целеустремленных мам членам жюри было непросто, рассказали в фонде. "Участницы точно знают, чего хотят, ведь несут ответственность не только за себя. Они умеют распределять свои время и ресурсы и вкладываются в реализацию задач на 100%. Многие из них, а это мамы со всей Югры, впервые оставили свою семью сразу на несколько дней. Образовательный этап конкурса проходил в Сургуте четыре дня, на пятый – прошла защита проектов и награждение. Некоторые девушки приехали вместе с грудными детьми, и в перерывах между занятиями умудрялись отвлекаться на кормление", - рассказали в фонде, добавив, что самый непростой способ участия выбрала Александра Наумова из Лангепаса - каждый день она возвращалась домой после учебы, а это несколько сотен километров дороги, а утром снова приезжала в Сургут.

По словам директора Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергея Сысака, Александра, которая намерена открыть пекарню с бездрожжевыми и безглютеновыми продуктами, продемонстрировала потрясающую волю к победе, и ее проект не остался не замеченным. "В этом году было много интересных проектов, не похожих друг на друга. Среди них - популярные у бизнес-леди идеи из бьюти-индустрии, фитнеса, услуги по медицинской реабилитации, производственная сфера - пекарни и изготовление игрушек. При этом примерно половине участниц можно хоть завтра реализовывать свои проекты, настолько они полноценные, созревшие", - добавил Сысак.

С внушительной поддержкой

Федеральному проекту "Мама-предприниматель" семь лет. В Югре проведением конкурса и образовательной программы для инициативных мам занимаются с 2018 года. За это время Фонд поддержки предпринимательства Югры вместе с партнерами обучил более 60 участниц образовательного проекта. Многие из них сегодня уже воплотили свои бизнес-мечты и успешно работают над их развитием.

В фонде добавили, что обучение для молодых мам провела одна из лучших бизнес-тренеров региона Наталья Шульга. "Команда участниц и их наставник настолько сплотились за пять дней, что планируют и дальше поддерживать друг друга в воплощении амбициозных планов. А денежный приз победительнице уже третий год обеспечивает партнер конкурса компания Amway, которая много лет поддерживает деловые инициативы молодых мам", - добавили в фонде.

"Мы долго спорили о том, кого же выбрать победителем сегодня. Оценивали и предпринимательскую составляющую, и социальную значимость проектов. В этом отношении экологичная направленность проекта-победителя выглядела очень привлекательно. Идея Светланы Омельченко покорила нас этим", - приводят в фонде слова независимого представителя Amway в Ханты-Мансийске Натальи Васильченко.

В Фонде поддержки предпринимательства Югры отметили, что поддержка предпринимательства в регионе осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Программа "Мама-предприниматель" разработана АО "Корпорация "МСП", благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее", комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России".

О фонде