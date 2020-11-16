ТОО "Nova Цинк" из Казахстана досрочно выполнило план добычи руды

ТАСС, 16 ноября. В октябре подземный рудник ТОО "Nova Цинк" (пос. Акжал Карагандинской области Республики Казахстан, дочернее предприятие Челябинского цинкового завода - предприятия металлургического комплекса УГМК) досрочно выполнил производственный план за 2020 год, добыв 450 тыс. тонн руды. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Достичь этого нам помог запуск на предприятии программы трансформации", – приводят в пресс-службе слова генерального директора ТОО "Nova Цинк" Суиндыка Асана.

В пресс-службе УГМК рассказали, что в рамках программы коллектив провел колоссальный объем работ по диагностике и выявлению переделов, сдерживающих увеличение производительности предприятия. В результате специалисты разработали и внедрили организационные и технические мероприятия, позволившие в краткосрочной перспективе увеличить темпы добычи руды на 30%. Ключевые руководители предприятия совместно с инженерами отдела развития ТОО "Nova Цинк" разработали амбициозную программу, направленную на увеличение темпов добычи руды на подземном руднике до 620 тыс. тонн в год.

"Достижение высоких производственных показателей – это, в первую очередь, заслуга профессионального коллектива предприятия, который способен справляться с самыми сложными задачами. Работники "Nova Цинк" в очередной раз доказали, что при слаженной работе, правильном подходе и соблюдении правил безопасности можно достичь отличных результатов", – резюмировал Суиндык Асан.

О предприятии

ТОО "Nova Цинк" - оператор Акжальского месторождения свинцово-цинковых руд в Республике Казахстан, дочернее предприятие ПАО "Челябинский цинковый завод" (УГМК). Расположено в поселке Акжал Карагандинской области Республики Казахстан. Ведет добычу свинцово-цинковых руд месторождения Акжал открытым и подземным способами, занимается обогащением руды и реализацией свинцово-цинкового концентрата.

Акжальское месторождение было открыто в 1880 году, добыча руды началась в 1935 году. Полномасштабная добыча руды началась с разработки месторождения открытым способом и с пуском в 1951 году обогатительной фабрики на 600 тыс. тонн руды в год. Действующая сегодня обогатительная фабрика проектной мощностью 1,2 млн. тонн руды в год была построена в 1986 году. В рамках стратегии вертикальной интеграции в 2006 году Челябинский цинковый завод приобрел 100% контроль над компанией ТОО "Nova Цинк".

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.