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Победители конкурса внутренних грантов СибГУ получат средства на реализацию своего проекта

Размер гранта - 2,66 млн рублей
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© Пресс-служба СибГУ им. М.Ф. Решетнева

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Победители конкурса внутренних грантов СибГУ им. М.Ф. Решетнева получат 2,66 млн рублей на реализацию своего междисциплинарного научно-исследовательского проекта, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

"Победу в конкурсе одержал проект "Исследование и разработка интеллектуального проводника для расширения компетентностного профиля сотрудника в рамках индивидуальных образовательных траекторий". Его разрабатывала команда из преподавателей и магистрантов университета", - пояснили в пресс-службе.

По итогам реализации проекта исследователи предполагают получить прототип интеллектуального проводника, представляющего собой программный модуль, который на основании характеристик разработанных профилей сотрудника и организации сопоставляет их ценности, с помощью искусственного интеллекта определяет образовательную траекторию и предлагает задачи для ее освоения с учетом способов восприятия информации сотрудником. Важно отметить, что заинтересованность в исследованиях по этой теме выразил индустриальный партнер вуза - ОАО "Красцветмет". 

Для СибГУ им. М.Ф. Решетнева это уже второй  в этом году  конкурс внутренних грантов на реализацию междисциплинарных научно-исследовательских проектов коллективами молодых ученых.

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