РАНХиГС: Гайдаровский форум "Россия и мир после пандемии" пройдет в январе 2021 года

Москва, 16 ноября. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 14-16 января 2021 года пройдет очередной Гайдаровский форум "Россия и мир после пандемии" (16+). Мероприятия Гайдаровского форума – 2021, который традиционно откроет деловую повестку года, в этот раз будут сосредоточены на темах, актуальных для России и для всего мира на фоне пандемии и ее последствий.

"Мир, а вместе с ним и Россия, столкнулись с беспрецедентным вызовом. Прошел год, это важная точка для осмысления накопленного опыта, для обсуждения путей дальнейшего развития. Кризис такого масштаба всегда несет в себе институциональные контуры будущего общества, закладывает основы экономических, политических и социальных процессов будущего. Именно это нам и предстоит обсудить", – отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года. Традиционно в нем принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские и иностранные эксперты.

Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России.

Организаторы Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.