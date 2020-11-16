Облачный суперкомпьютер поможет в реализации проектов умного города

Москва, 16 ноября. По сообщению провайдера #CloudMTS, теперь мощности суперкомпьютера можно делить одновременно на много частей, пропорционально распределяя их для обработки данных с городских камер видеонаблюдения. Видеопоток с каждой камеры проходит параллельную обработку, что обеспечивает высокое качество и скорость работы системы видеоаналитики. Ранее, в июле 2019 года провайдер открыл российским заказчикам доступ к облачному суперкомпьютеру, который кратно ускоряет вычисления в сравнении с обычными процессорами. За счет аренды мощностей в облаке заказчики значительно экономят.

По словам Олега Мотовилова, директора облачного бизнеса МТС, суперкомпьютер позволяет обрабатывать до 80 раз больше данных по сравнению с обычными процессорами за ту же стоимость. "Для обработки одного и того же объема данных потребуется в разы меньше вычислительного ресурса. Реализация проектов умного города становится гораздо доступнее. Там не нужны пиковые скорости вычислений, но задач, требующих параллельной обработки, огромное число. Например, в рамках проекта умного города в одном из районов города-миллионника экономия может достигать минимум восьми раз по сравнению с использованием вычислений на центральных процессорах", - отметил Мотовилов.

По данным экспертов, мощность суперкомпьютера выросла до 4 петафлопс, он получил возможность гипермасштабирования вычислений. Услуга развернута в собственных дата-центрах провайдера. Стоимость для крупных ресурсоемких проектов начинается от 36 000 рублей в месяц в зависимости от требуемой производительности.

Суперкомпьютеры производят сверхбыстрые вычисления за счет параллельно работающих вычислительных элементов. В провайдере прогнозируют, что в ближайшие три года доля облачных супервычислений в России вырастет до 8-10% в общем объеме продаж облачной инфраструктуры. По прогнозам "ТМТ Консалтинг", объем рынка облаков увеличится на 27% по итогам 2020 года.