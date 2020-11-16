Премия "Серебряный Лучник" открыла регистрацию проектов в области науки и технологий

Москва, 16 ноября. РВК и Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" (16+) начинают поиск лучших коммуникационных проектов в области науки, технологий и образования. В номинации "Продвижение технологий будущего" будут рассматриваться коммуникационные проекты частных и государственных организаций, вузов, представителей крупных корпораций и малых инновационных компаний, направленные на популяризацию науки и новых технологий.

Эксперты оценят проекты по таким критериям, как комплексность и социальная значимость, креативность и оригинальность замысла, аналитическая проработка, разнообразие используемых коммуникационных инструментов и их эффективность. Авторы лучших проектов определятся в ходе публичной защиты в Общественной палате РФ в феврале 2021 года.

РВК выступает учредителем и партнером номинации "Продвижение технологий будущего" с 2008 года. За это время на конкурс было подано около 300 проектов, включая коммуникационные кейсы Тинькофф, Роснано, Promobot, Yota, ELEMENTAREE, 3D Bioprinting Solutions, ReviVR и др.

"Коммуникации постоянно усложняются, инструментарий профессионала становится все более технологичным. Параллельно с этим растет доля инновационных, техно- и наукоемких продуктов и проектов, выводимых компаниями на рынок. В этих обстоятельствах растет просветительская ценность номинации РВК, которая ежегодно отбирает и демонстрирует лучшие коммуникационные практики в сфере хайтек", – отметила ​​​​​​директор по стратегическим коммуникациям и член правления РВК, член жюри и попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Екатерина Куманина.

"Сегодня сложно представить нашу жизнь без цифровых технологий. Искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, роботизация бизнес- и производственных процессов становятся обыденностью. Почти десять лет номинация "Продвижение технологий будущего", учрежденная РВК, позволяет выявить проекты, авторы которых вносят свой, коммуникационный вклад в развитие российского высокотехнологического сектора. Уверена, что и новый сезон не станет исключением" – комментирует исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей Надежда Явдолюк.

Подать заявку в номинацию "Продвижение технологий будущего" можно до 15 января 2021 года, зарегистрировавшись на сайте. Победителям будет вручена статуэтка "Серебряный Лучник" и диплом во время церемонии награждения в Большом историческом зале отеля Метрополь.

О РВК

АО "РВК" — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 29, их суммарный размер — 64,4 млрд руб. Доля АО "РВК" — 38 млрд руб. Фонды с участием капитала АО "РВК" проинвестировали более 290 портфельных компаний на общую сумму 23 млрд руб.

О премии "Серебряный Лучник"

Национальная премия "Серебряный Лучник" учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью (МГИМО МИД РФ). За это время создана система региональных конкурсов, охватывающих всю территорию Российской Федерации. "Серебряный Лучник" является самой авторитетной премией в области общественных связей в России. Ежегодно в число лауреатов премии входят профессионалы, которые разрабатывают и реализуют кампании, сопровождающие наиболее значимые общественные процессы и явления. За 23 года в конкурсе приняло участие более 5500 проектов. Лучшими признавались "Бессмертный полк" (Томск), "Тотальный диктант" (Новосибирск), "Ленские столбы" (Якутия), "Форт Росс" (Калифорния, США), "Порт-Артур" (Китай), "Одна страна – одна команда" (Олимпиада "Сочи-2014"), "Аляска-Сибирь" (Россия-США), "Это Кавказ" (ТАСС, Россия), "Открытые инновации" (Россия), "Футбол для дружбы" (более 200 стран), "Турецкий поток" и другие.