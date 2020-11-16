Телеканал "МИР" запускает новый правовой формат

Москва, 16 ноября. Легко ли идти на мировую? Тернист ли путь к столу переговоров? Можно ли найти золотую середину в отношениях, когда они уже довели вас до зала суда? В линейке правовых шоу "МИРа" запускается новая программа "Мировое соглашение" (16+), где участники судебного процесса вместе с ведущей ищут компромиссы.

Герои программы до суда или на любой стадии судебного процесса, что позволяет закон, обращаются к ведущей Марии Сбежневой – действующему адвокату с опытом в качестве посредника в переговорном процессе – чтобы заключить мировое соглашение – такая практика описывается в законах многих стран, но в России пока не имеет широкого применения. Программа "Мировое соглашение" призвана популяризировать этот способ урегулирования конфликтов.

Инициатором перемирия является одна из сторон конфликта, вторая сторона соглашается на переговоры так как понимает, что решение суда всегда непредсказуемо и в случае проигрыша в суде шансов получить хоть что-то нет. В кабинете посредника (студия программы) за круглым столом происходят переговоры, поиск компромисса. Как и в суде, каждая сторона конфликта отстаивает свои права и преимущества с помощью документов и свидетелей. И если в суде в качестве доказательства принимаются только неоспоримые документы, то здесь их можно подкрепить слезами, клятвами, обещаниями, жалостью или раскаянием. В результате взаимных уступок стороны должны прийти к мировому соглашению, которое имеет силу решения суда и обязательно к исполнению.

"Мировое соглашение" – это истории личного характера – конфликты между родственниками, друзьями, бывшими возлюбленными. Споры в рамках семейного и гражданского кодексов. Дележ детей, определение отцовства, раздел имущества, возврат долгов, наследственные споры и так далее. Здесь, в отличие от суда, можно уступать деньги в обмен на нематериальные условия, например: "я верну тебе целый автомобиль, а не половину, как ты хочешь, но ты никогда не признаешься моей жене, что я отец твоего ребенка…", – рассказала продюсер программы Елена Гойнинген-Гюне.

Новое правовое шоу, где чувства и эмоции не просто не мешают докопаться до истины, а являются непосредственной частью судебного процесса, смотрите с 16 ноября, с понедельника по четверг в 16:15.