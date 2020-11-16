Лечащимся на дому в Иркутской области начнут выдавать бесплатные препараты 19 ноября

ИРКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Жители Иркутской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому, начнут получать бесплатные антибиотики и противовирусные препараты 19 ноября, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Препараты будут выдавать через аптеки. Их список уже сформирован и будет доведен до глав муниципальных образований. Я прошу мэров проинформировать жителей о том, где и как будут выдавать бесплатные лекарства. Получить их смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтеры или медицинские работники", - цитирует пресс-служба слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

По его словам, первый самолет с необходимыми медикаментами прибыл в Иркутскую область сегодня. Всего с 16 по 18 ноября в регион будет отгружено почти 5 тыс. упаковок "Левофлоксацина", более 60 тыс. упаковок "Парацетамола" и почти 60 тыс. упаковок "Арбидола".

По данным оперативного штаба Иркутской области на 16 ноября в регионе зарегистрировано 28 591 случаев заражения коронавирусом, более 5 тыс. людей госпитализированы. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.