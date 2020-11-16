Фонд Образцовой представляет "Маленькую торжественную мессу" к 100-летию Федоры Барбьери

Москва, 16 ноября. Семнадцатого ноября в Московском концертном зале Зарядье прозвучит "Маленькая торжественная Месса" (6+) - последнее крупное произведение Джоаккино Россини, в первой авторской редакции 1863 года.

Исполнители: вокальный ансамбль "INTRADA" под руководством Екатерины Антоненко, солисты: Любовь Петрова (сопрано), Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Евгений Ставинский (бас), Павел Нерсесьян (фортепиано), Елизавета Миллер (орган), дирижер - Михаил Шехтман.

Организатор концерта, Благотворительный Фонд Елены Образцовой, посвящает это исполнение 100-летию со дня рождения Федоры Барбьери (1920-2003) - великой итальянской меццо-сопрано из плеяды легендарных итальянских певцов 20 века.

За свою сценическую карьеру, которая длилась шесть десятилетий, Федора Барбьери исполнила 109 партий, особенно прославившись в ролях из опер Дж. Верди. В репертуаре певицы были также ораториальные произведения Перголези, Бетховена, Верди. В мае 1942 года в Базилике Санте Кроче во Флоренции она дебютировала в "Petite Messe Solennelle" под управлением В. Гуи в ансамбле с М. Канилья, Б. Джильи, Т. Пазеро. Контральто был любимым голосом Россини, ему в Мессе отдан грандиозный "люминесцентный" финал Agnus Dei.

Первое исполнение Маленькой торжественной мессы в России состоялось в Большом зале Московской консерватории с участием Московского камерного хора под управлением Владимира Минина и солистов Большого театра Маквалы Касрашвили, Елены Образцовой, Зураба Соткилавы, Евгения Нестеренко.

Имя Федоры Барбьери имеет особое значение для Фонда Елены Образцовой. Федора Барбьери была большим другом Елены Образцовой, которую высоко ценила. Двух великих меццо-сопрано, обладавших ярко очерченной индивидуальностью, роднило общее во взглядах на оперное искусство и глубокое уважение к творчеству друг друга. Дважды в 1999 и в 2001 годах Федора Барбьери приезжала в Санкт-Петербург для работы в жюри Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, в 2012 году Елена Образцова провела специальный конкурс для меццо-сопрано Памяти Федоры Барбьери. В концерте 17 ноября партию контральто исполнит лауреат этого конкурса Юлия Меннибаева.

"Елена Образцова много лет назад виртуозно исполняла партию меццо-сопрано в этом грандиозном произведении Россини. В 2020 году исполнилось 100 лет ее партнеру по оперной сцену Великой итальянской певице Федоре Барбьери. Ей мы посвящаем мессу. Благодаря прямой трансляции на портале Культура.рф сын Федоры Барбьеры также будет с нами", - прокомментировала генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

Концерт осуществляется в рамках Международного проекта Благотворительного Фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 6+.