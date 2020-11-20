В Москве пройдет онлайн-конференция по PR-коммуникациям в эпоху пандемии

Москва, 20 ноября. Международная конференция "PR 2020" (16+) пройдет с 25 по 27 ноября в Москве. В течение трех дней участники будут обсуждать новые технологические вызовы в сфере PR в эпоху пандемии, а также эффективные инструменты медиапродвижения, помогающие бизнесу в этот период.

В мероприятии примут участие PR-директора, руководители подразделений по связям с общественностью и профильных департаментов ведущих российских и международных компаний. Среди них представители таких крупных брендов, как Coca-Cola, HBC Россия, Danon, "Нанолек", ГЛОНАСС, Интерфакс Капитал", Росатом, KFC, "Сибур" SAP ПОЛЮС, а также отечественных СМИ и вузов. Все выступления пройдут в онлайн-формате.

"Пандемия коронавируса показала нам, что все, что можно перевести в онлайн, должно быть в онлайне. Но если различные соцсети уже были достаточно популярны и раньше, то сейчас стремительно набирают вес различные видеоформаты. Для клиента – это возможность присутствия "здесь и сейчас", для компании – это способ максимально быстро и четко не только донести позицию компанию, но и поддержать диалог с аудиторией, – отметила директор управления пресс-аташе ГК "Кортрос" Ирина Опимах. – Для нашей компании новыми PR-инструментами в 2020 году стали прямые эфиры на YouTube и видеорелизы. Они показали свою востребованность и успешность. Так, по итогам операционной деятельности компании за девять месяцев текущего года объем реализации недвижимости увеличился на 46,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, несмотря на различные ограничительные меры".

Программа конференции состоит из трех блоков. В первый день форума спикеры поделятся своим опытом реализации PR-стратегий "в турбулентные времена". В частности, у участников будет возможность ознакомиться с кейсами по управлению коммуникациями во время пандемии.

Дискуссии второго дня будут посвящены актуальным методам продвижения в digital-среде, способам трансформации контента и технологиям взаимодействия с микро- и наноинфлюенсерами в "коронавирусную" эпоху.

В заключительный день конференции участников ждут практикумы и тренинги по оценке эффективности PR-инструментов.