Форум "Сделано в России" пройдет 9 декабря

Москва, 23 ноября. Девятого декабря в Москве состоится Международный экспортный форум "Сделано в России" (12+). Организаторами форума выступит АО "Российский экспортный центр" и Фонд Росконгресс. Ключевая тема форума в 2020 году: "Вызовы нового десятилетия".

"Экономическая повестка 2020 года все больше концентрируется вокруг двух тезисов: „нужны конкретные результативные решения“ и „нужно стремительно менять форматы взаимодействия“. Дискуссии форума "Сделано в России" тоже сосредоточены на них: что именно тормозит наши экспортные поставки, как быстро снять административные и управленческие барьеры в торговле, как быстро выйти на глобальный рынок через каналы электронной торговли, как экспортировать принципиально новые товары – впечатления? Подключайтесь, будет интересно", – прокомментировала деловую программу форума генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.

Форум проводится с 2012 года и приобрел статус главной площадки для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В этом году форум пройдет в режиме онлайн. Так, ключевые спикеры будут подключены в режиме реального времени по ВКС, в том числе из "Точек кипения" Агентства стратегических инициатив, различных регионов России и зарубежных представительств РЭЦ.

Деловая программа форума включает 6 тематических круглых столов, пленарную сессию и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

В рамках форума состоится обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также российскими и международными экспертами. Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке форума будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.

Прямая трансляция заседаний будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.