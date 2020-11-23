В "Доме экономиста" обсудили вопросы устойчивого развития Арктики

Москва, 23 ноября. В рамках 29-й экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества "Курс на Север: устойчивое развитие как приоритет" (0+) эксперты обсудили вопросы социально-экономического развития Арктической зоны.

В конце октября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Правительству России было поручено в трехмесячный срок – до 26 декабря – утвердить единый план мероприятий по ее реализации.

Открывая экспертную сессию, президент ВЭО России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов напомнил, что в этом году заканчивается реализация предыдущей российской Стратегии развития Арктики, утвержденной в 2013 году. Президент ВЭО России подчеркнул, что несмотря на достигнутые успехи в решении задач развития этого высокоширотного региона, остается ряд негативных тенденций.

"В частности, население Российской Арктики, которое составляет 2,4 млн человек, с каждым годом сокращается, хотя отток снизился, благодаря мероприятиям прошлой программы. Как сообщало в 2019 году Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, за 15 лет население Арктики уменьшилось на 300 тысяч человек. На фоне низких объемов строительства жилищного фонда увеличивается процент аварийного жилья, есть проблемы с доступностью качественных социальных услуг, растет задолженность по заработной плате", – рассказал Сергей Бодрунов.

"Задачи развития Арктической зоны принципиально не изменились с 2013 года. Это развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики, комплексное социально-экономическое развитие, формирование энергетической, транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности. Но если в 2013 году приходилось начинать с нуля – сегодня предстоит развивать достигнутое", – отметил Бодрунов.

Заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, член правления ВЭО России Василий Богоявленский обратился к вопросу рационального природопользования – как добыть больше полезных ископаемых и нанести минимальный вред экосистемам Арктики, где, по словам эксперта, уже накоплен колоссальный экологический ущерб.

"Проблемы планетарного масштаба в области нефти и газа – это утечка углеводородов по заколонному пространству, из-за чего периодически происходят аварии и катастрофы, но в Арктике это еще более обострено, поскольку мерзлота вносит дополнительный негативный фактор. Это проблема природно-техногенных залежей, которые угрожают экосистемам. В 1980-м году произошла самая крупная катастрофа в Арктике на Кумжинском месторождении, которая длилась 7 лет. Формально эмиссия углеводородов остановлена, но из космоса мы видим, что она продолжается и в настоящее время – то есть уже почти 40 лет", – рассказал Богоявленский.

Такие события способны потрясти экономику не только компании, устроившей катастрофу, но и экономику всей страны, ведущей нефтегазодобычу, отметил эксперт.

Директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Валерий Крюков отметил, что один из вариантов решения экологических проблем Арктики – создание ликвидационных и компенсационных фондов с начала реализации проектов.

Основная сложность – обеспечение сохранности средств данных фондов. В Российской Арктике есть проблема огромного отложенного объема работ по рекультивации и санации природной среды в связи с нанесенным ранее ущербом, полагает эксперт.

Директор СОПС по вопросам экологии и природопользования, член правления ВЭО России Анатолий Шевчук среди рекомендаций по решению экологического вопроса назвал разработку отдельной подпрограммы по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктическом регионе, подготовку современной методики оценки ущерба и утверждение порядка и условия учета затрат, которое понесет компания, причинившая вред природным объектам.

Первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров предложил запретить ввоз в Арктическую зону России изделий, содержащих токсичные отходы, принять концепцию экономики "замкнутого цикла" с обязательством принципа нулевого негативного воздействия для резидентов Арктической зоны.

Необходимо стимулировать затраты на охрану окружающей среды, в том числе по ликвидации ранее накопленных ущербов, создавать специализированные финансовые экологические фонды на основе использования зеленых финансовых инструментов, согласился с коллегами эксперт.

Что касается вопросов обеспечения национальной безопасности, заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Загорский отметил, что конфликтный потенциал в Арктике невелик.

"Здесь нет споров, которые могли бы породить серьезные столкновения и конфликты между государствами, – рассказал эксперт. – Морские пространства в пределах 200-мильных экономических зон практически полностью разграничены, кроме Канады. Территориальных споров здесь нет – за исключением маленького острова Ханс. Единственный вопрос – это предстоящее определение и последующая имитация внешних границ континентального шельфа за пределами 200-мильных зон, где накладываются претензии России, Дании и Канады. У нас есть договоренность с Данией и Канадой, как мы будем действовать в плане делимитации, и пока все стороны соблюдают то, о чем договорились. Это единственный вопрос, который может вызывать определенные трения, но пока он находится в русле сотрудничества и все стороны выполняют свои обязательства".

Чтобы Арктика осталась зоной стабильности и зоной сотрудничества, России нужно избегать шагов, которые могут провоцировать другие государства, и прежде всего США, на жесткую реакцию, подчеркнул Андрей Загорский.

"Если будем устанавливать в одностороннем порядке границы континентального шельфа – это будет провоцировать. Позапрошлогодняя инициатива Министерства обороны о введение уведомительного порядка для плавания военных кораблей других стран в территориальном море в Арктической зоне РФ, которая нарушала прямым образом нормы морского права, была бы таким поводом и провоцировала США на проведение в Арктике операций по обеспечению свободного судоходства. Или то, что обсуждалось в этом году в ходе работы над Стратегией, – расшить границы акватории Северного морского пути, включая туда Печорское море, Баренцево море, то есть распространяя разрешительное условие плавания на пространства, где оно не может быть применено, – такого рода шагов следует избегать", – привел примеры эксперт.

Руководитель отдела междисциплинарных исследований Севера и Арктики Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Республики Саха Анна Шишигина подчеркнула, что устойчивое развитие предполагает баланс между социальными, экологическими и экономическими проблемами.

"То о чем республика Якутия (Саха) постоянно говорит громко и везде – это вопросы разработки стандартов оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям на Крайнем Севере и увеличение численности некоторых медработников – это большая проблема", – рассказала эксперт.

Анна Шишигина напомнила, что определена задача поддержки системы северного завоза в отдаленные населенные пункты продовольствия и жизненно важных товаров.

"Северный завоз – это, конечно, наше все, но, наверное, когда-то нужно создавать условия для перехода на самообеспечение", – полагает эксперт.

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член Правления ВЭО России Яков Миркин посмотрел на Стратегию развития Арктики с макроэкономической точки зрения и поставил вопрос – может ли Россия позволить себе новый великий проект в рамках эффективного управления ресурсами.

"Мы не должны забывать, каких огромных вложений и модернизации требует исторический центр России и те 20 регионов, которые являются зонами национального бедствия. – отметил ученый. – В этом году регионам, которые находятся в бедственном состоянии, выделяется 80 млрд рублей на покрытие дефицита бюджетов, и 10 млрд рублей для предотвращения коллапса медицины. Для сравнения – прокладка оптоволоконной линии связи в Арктике обойдется в 60 млрд рублей".

Миркин напомнил, что новая Стратегия предполагает переселенческую программу. Если в 1990 году в Арктической зоне проживало 10,2 млн человек, сегодня – это 7,8 млн человек, убыль населения составила больше, чем на 20%.

"У нас население убывает в целом по России, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и нескольких регионов, связанных с нефтедобычей. Можем ли мы позволить себе такой крупный маневр – отселение людей в Арктическую зону?", – рассуждает ученый.

По словам Миркина, новая Стратегия может быть невыполнима с точки зрения технологической базы – зависимость от импорта технологий в нефте- и газодобыче очень велика (от 70 до 100%), особенно в Арктической зоне.

"Стратегия содержит экологическую составляющую, но по замаху является массированным вмешательством в Арктику, насколько Стратегия усилит экологическое давление на регион?" – сомневается ученый.

На вопрос "может ли страна позволить себе такой мегапроект, как Арктика", поставленный Яковом Миркиным, ответил научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума ВЭО России Борис Порфирьев.

"Арктика – колоссальный актив и опора России, и в ресурсном, и в экологическом, и в климатическом измерении, и в геополитическом смысле. – отметил академик. – Это проект возвращения долгов. Мы просто обязаны это сделать, с одной стороны, а, с другой стороны, мы должны пополнить этот актив, иначе мы не сможем из него черпать – наш основной экспорт и ресурсы идут из этого региона".

По словам Порфирьева, необходимо не только возвращать эти долги, но и увязывать развитие Арктики как макрорегиона с развитием Российской Федерации.

Подводя итог обсуждению, Сергей Бодрунов подчеркнул, что по итогам дискуссии будет сформировано и направлено в профильные органы государственного управления заключение, которое будет содержать экспертные предложения и рекомендации в единый план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.