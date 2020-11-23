Проект Олега Погудина "Русскому гению" представят в крупнейших литературных музеях страны

Москва, 23 ноября. Народный артист России Олег Погудин представляет цикл литературно-музыкальных вечеров "Русскому гению" (16+) в крупнейших литературных музеях страны. 21 ноября народный артист России выступил в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", 23 ноября проект организуют в Государственном музее-заповеднике Царское Село (начало – в 17:00), 25 ноября – в Мемориальном музее-квартире А.С. Пушкина на Мойке,12 (начало – в 18:00).

В программе концерта в Большом зале Ратной палаты Царского села – романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, поэтов Серебряного века. Участники концерта: Олег Вайнштейн (пианино), Алексей Баев (скрипка), Андрей Иванов (виолончель), Роман Тентлер (контрабас), Михаил Радюкевич (гитара), Юрий Молотилов (баян), Елена Молотилова (домра малая), Ирина Козырева (домра альтовая).

Олег Погудин – народный артист России, лауреат Царскосельской художественной премии, премии "Триумф", премии правительства Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Более 25 лет его имя неразрывно связано с классикой вокальной лирики и русского романса: от классического до городского. Артист уже выступал с подобными программами в Михайловском, Тарханах, Спасском-Лутовинове, Карабихе и в Клину.

"То, что есть Карабиха, Спасское-Лутовиново, Тарханы, Михайловское, Болдино, Ясная Поляна, спасительно в наше безвременье. Сюда можно приехать и даже физически понять, как писались гениальные произведения, стать хотя бы на время хозяином этих слов, этой манеры выражаться, мыслить, чувствовать… К тому же концерты в музеях позволяют "оживить" музейные пространства, начать вести диалог со зрителем на более понятном современному посетителю языке", – сказал артист.

Организатор – Росконцерт по поручению Министерства культуры РФ.



