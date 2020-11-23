{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект Олега Погудина "Русскому гению" представят в крупнейших литературных музеях страны

25 ноября концерт пройде в Мемориальном музее-квартире Пушкина на Мойке,12

Москва, 23 ноября. Народный артист России Олег Погудин представляет цикл литературно-музыкальных вечеров "Русскому гению" (16+) в крупнейших литературных музеях страны. 21 ноября народный артист России выступил в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", 23 ноября проект организуют в Государственном музее-заповеднике Царское Село (начало – в 17:00), 25 ноября – в Мемориальном музее-квартире А.С. Пушкина на Мойке,12 (начало – в 18:00).

В программе концерта в Большом зале Ратной палаты Царского села – романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, поэтов Серебряного века. Участники концерта: Олег Вайнштейн (пианино), Алексей Баев (скрипка), Андрей Иванов (виолончель), Роман Тентлер (контрабас), Михаил Радюкевич (гитара), Юрий Молотилов (баян), Елена Молотилова (домра малая), Ирина Козырева (домра альтовая).

Олег Погудин – народный артист России, лауреат Царскосельской художественной премии, премии "Триумф", премии правительства Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Более 25 лет его имя неразрывно связано с классикой вокальной лирики и русского романса: от классического до городского. Артист уже выступал с подобными программами в Михайловском, Тарханах, Спасском-Лутовинове, Карабихе и в Клину.

"То, что есть Карабиха, Спасское-Лутовиново, Тарханы, Михайловское, Болдино, Ясная Поляна, спасительно в наше безвременье. Сюда можно приехать и даже физически понять, как писались гениальные произведения, стать хотя бы на время хозяином этих слов, этой манеры выражаться, мыслить, чувствовать… К тому же концерты в музеях позволяют "оживить" музейные пространства, начать вести диалог со зрителем на более понятном современному посетителю языке", – сказал артист.  

Организатор – Росконцерт по поручению Министерства культуры РФ.


 

"Роснефть" разработала технологию моделирования технологических операций на скважинах
Программный комплекс позволяет решать задачи поиска оптимальных параметров конструкции скважины на стадии планирования разработки месторождений
Читать полностью