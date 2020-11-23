"Роснефть" разработала технологию моделирования технологических операций на скважинах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" совершенствует технологии компьютерного моделирования, специалисты научного института "РН-БашНИПИнефть" разработали промышленный симулятор для моделирования технологических операций на скважинах с применением гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). Об этом говорится в сообщении компании.

"Импортозамещающая разработка направлена на обеспечение технологической независимости компании в области компьютерного моделирования", - отмечает "Роснефть".

Программный комплекс "Роснефти" позволяет осуществлять проектирование, контроль выполнения и анализ операций ГНКТ, а также решать задачи поиска оптимальных параметров конструкции скважины на стадии планирования разработки нефтегазовых месторождений.

В настоящее время корпоративный симулятор проходит апробацию на месторождениях компании для последующего внедрения во всех технологических процессах, где применяется технология ГНКТ.

Эффективное и безопасное применение технологии ГНКТ на нефтяных и газовых скважинах невозможно без детального моделирования операций с ГНКТ.

"Роснефть" уделяет особое внимание как развитию собственных инженерных компетенций в этой области, так и разработке отечественных решений для моделирования ключевых процессов нефтегазодобычи", - подчеркивают в компании.