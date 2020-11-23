Обновленная стратегия Корпорации развития Среднего Урала повысит качество инвестпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) к десятилетнему юбилею обновила стратегию работы. Внимание будет уделяться прежде всего качеству входящих инвесторов на курируемые корпорацией индустриальные площадки, сообщил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Корпорации развития Среднего Урала [исполнилось в 2020 году] 10 лет, и мы подошли к этому возрасту с новой обновленной стратегией. Два очень важных направления: создание современной качественной инфраструктуры и привлечение инвестора на эту подготовленную инфраструктуру. Очень важен инвестиционный консалтинг. Создание индустриальных парков по стране идет активными темпами, но нужно понимать, что поддерживают только лучшие инвестплощадки. Ключевым моментом в поддержке площадок является успешность. Территория должна приобрести качественных инвесторов", - сказал он.

Реализация обновленной стратегии, в том числе, станет возможно в ходе развития проекта по созданию индустриального парка "Восточный" в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Соответствующий документ был подписан в понедельник между КРСУ и администрацией муниципалитета. По словам Прачика, Нижний Тагил является динамично развивающимся промышленным центром и такой проект в городе "обречен на успех".

Новая инвестиционная площадка, по информации пресс-службы КРСУ, поможет решить задачи, обозначенные нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также "Производительность труда и поддержка занятости". В корпорации подчеркнули, что в соответствии с архитектурно-градостроительной концепцией в Индустриальном парке "Восточный" формируются земельные участки для размещения новых производственных предприятий. Площадка имеет выгодное месторасположение и уже привлекает внимание потенциальных инвесторов.

Прачик отметил, что размещением на площадке уже заинтересовался крупный инвестор, который готов занять почти половину площади из 39 гектаров, выделенных под обустройство индустриального парка. Глава корпорации подчеркнул, что такой проект может создать до 500 квалифицированных рабочих мест в муниципалитете.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, компетенции КРСУ помогут реализовать данный проект. "Сегодня очень важно в тех экономических условиях, в которых мы находимся, развивать новые площадки, строить новые производства. Да, это будет непросто. Понимаю, что для этого придется совместно провести много работы. Но я не сомневаюсь, что, идя вместе, мы достигнем результата значительно быстрее", - сказал Пинаев и добавил, что администрация Нижнего Тагила уже определилась со стоимостью сетей и инфраструктуры.

Оценка стратегии

Ранее сообщалось, что в марте федеральные и региональные эксперты оценили новую стратегию развития Корпорации развития Среднего Урала на профильной сессии "Стратегии институтов инвестиционного развития. Основные тенденции" в ходе форума "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге. Как поясняли ТАСС в КРСУ, в фокусе новой стратегии, принятой Корпорацией, находятся пять направлений: работа с инвестором; развитие инфраструктуры; поддержка высокотехнологичных предприятий и инновационных технологий; продвижение экспортного потенциала территорий; применение механизмов государственно-частного партнерства. Именно эти направления, по мнению экспертов, являются приоритетными для развития инвестиционной привлекательности регионов.

Развитие существующих парков

В пресс-службе КРСУ отметили, что под управлением корпорации также находятся проекты в стадии реализации. Так, в 2020 г. завершилось строительство второго бизнес инкубатора в индустриальном парке "Богословский". Строительство велось с привлечением средств нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Первая очередь бизнес-инкубатора в "Богословском" была введена в эксплуатацию в конце сентября 2018 года. Создание индустриального парка в Краснотурьинске было профинансировано федеральным Фондом развития моногородов в размере 633,1 млн рублей. Еще 349,2 млн рублей было предоставлено из бюджета Свердловской области. В индустриальном парке действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом территории опережающего социально-экономического развития, который Краснотурьинск получил в 2016 году.

О нацпроектах

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. В него включены два федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

Национальный проект ориентирован на достижение социально значимых результатов: внедрение на предприятии онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование "движения рационализаторов" с привлечением специалистов и инфраструктуры "Ворлдскиллс".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при региональном правительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.