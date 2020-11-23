Генконсульство КНР: лидер Китая предложил варианты решения глобальных проблем

ТАСС, 23 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 12-го саммита БРИКС предложил китайские варианты для решения глобальных проблем. Об этом сообщили в понедельник в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге по итогам саммита.

"В ходе саммита, который проходил в режиме видеоконференции, Си Цзиньпин заявил, что тенденции к мировой многополярности и экономической глобализации невозможно повернуть вспять. Он призвал страны-члены БРИКС решительно защищать международную справедливость и правосудие. Он отметил, что страны БРИКС должны высоко держать знамя мультилатерализма, защищать цели и принципы Устава ООН и международный порядок, подкрепленный международным правом", - сказано в сообщении.

"Си Цзиньпин заявил, что страны должны переступить через рамки идеологии, с взаимным уважением относиться к социальному устройству, экономической модели и пути развития, выбранным другими с учетом собственных условий. Он также отметил необходимость отстаивать концепцию всеобщей, комплексной, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, решать споры путем консультаций и переговоров, выступать против вмешательства во внутренние дела других, а также против односторонних санкций и применения "юрисдикции длинной руки" во имя совместного строительства мирных и стабильных условий для развития", - добавили в дипломатической миссии.

Си Цзиньпин, добавили в генконсульстве, заявил, что развитие -- главный ключ к решению всех проблем. Будь то устранение последствий эпидемии, возвращение жизни в нормальное русло, прекращение конфликтов и беспорядков или разрешение гуманитарных кризисов, по сути, для решения всех перечисленных вопросов необходимо развитие, ставящее во главу угла интересы народ.

"Что касается перспектив развития страны, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет более активно интегрироваться в мировой рынок и углублять внешнее сотрудничество, создавая больше возможностей и пространства для восстановления и роста мировой экономики. Он подчеркнул, что Китай приложит огромные усилия, чтобы расширить внутренний спрос, всесторонне углубить реформы, поспособствовать научно-техническим инновациям, а также придать новый импульс развитию внутренней экономики. Двери китайской открытости внешнему миру не захлопнутся, а, наоборот, откроются еще шире", - приводят в генконсульстве слова Си Цзиньпина.

Вместе с тем, отмечают в дипломатической миссии, председатель КНР призвал к международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19. Он отметил, что практические меры по борьбе с эпидемией в течение года доказали, что взять под контроль распространение вируса и преодолеть последствия эпидемии возможно только путем сплоченности и научного подхода к лечебно-профилактическим мероприятиям. "Нам необходимо способствовать тому, чтобы солидарность пришла на смену разногласиям, а также рационально избавляться от предрассудков, устранять "политический вирус" и сосредоточить максимальные силы всех стран на борьбе с пандемией", - цитируют в генконсульстве слова председателя КНР.

"Выступление Си Цзиньпина на саммите БРИКС укрепило уверенность стран с формирующимся рынком и развивающихся стран мира в совместном решении рисков и вызовов, расширило для них пространство развития и придало больше уверенности и позитивной энергии миру, наполненному неопределенностями", - сказано в сообщении.

О БРИКС

БРИКС — сокращенное наименование группы стран с развивающимися рынками, включающей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Основанная в 2009 году группа БРИКС была создана в целях установления справедливого, демократического и многополярного миропорядка, а также содействия формированию устойчивой, предсказуемой и более диверсифицированной международной денежно-кредитной системы.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.