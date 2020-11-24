Наталья Комарова выступит с ежегодным обращением к жителям Югры 26 ноября

ТАСС, 24 ноября. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным обращением 26 ноября, сообщают в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Выступление предусматривает инвестиционное послание, отчет о предварительных результатах деятельности правительства автономного округа за 2020 год и обращение к жителям, депутатам и представителям общественности региона, в котором будут обозначены приоритетные направления развития Югры на 2021 год. Акцент будет сделан на инвестиционной политике, задачах развития экономической сферы, системных решениях, направленных на повышение качества жизни в регионе", - сказано в сообщении.

В департаменте уточнили, что обращение состоится в рамках заседания думы Югры, в этом году в связи с действующими ограничениями мероприятие пройдет в формате онлайн. Прямая трансляция будет вестись в аккаунтах губернатора округа в социальных сетях "Инстаграм", "ВКонтакте", "Одноклассники", в официальных группах региона "Югра" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в эфире и на сайте ОТРК "Югра", на порталах "Открытый регион" и "Югра ньюс", в эфире ТК "Сургутинтерности", "СургутинформТВ", "Мегаполис", "Самотлор", "Наши города", а также на сайтах и в официальных аккаунтах муниципальных образований.