Цель достигнута: участники акции "Сохраним лес" высадили 40 млн деревьев по всей стране

Москва, 24 ноября. Основная задача масштабной лесовосстановительной компании, проходившей этой осенью по всей стране, выполнена. В рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" (12+) высажено 40 млн деревьев.

"Мы провели акцию уже во второй раз. В прошлом году было высажено 37 миллионов деревьев, в этом мы достигли 40 миллионов. Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, внесли свои коррективы, однако несмотря на пандемию и благодаря вкладу каждого из регионов – а к высадкам присоединились все 85 субъектов федерации – акцию удалось провести", – сказал заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Он отметил, что в 2019 году количество участников акции "Сохраним лес" превысило 3 млн человек. В 2020 году, учитывая эпидемиологические меры безопасности, были отменены крупные мероприятия с участием большого количества людей. По всей России высадки поддержали порядка 1 миллиона человек, в том числе сотрудники лесничеств и волонтеры.

Больше всего деревьев высадили в Ленинградской области – почти 4 миллиона. Кроме того, в топ-10 лидеров попали Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (3,6 млн), Тюменская область (3,5 млн), Алтайский край (3,2 млн), Белгородская область (2,2 млн), Челябинская область (1,6 млн), республики Коми (1,6 млн) и Хакасия (1,5 млн), Архангельская (1,4 млн) и Ивановская (1,3 млн) области.

Объединенные общей целью, регионы в рамках акции решали и локальные экологические задачи. Например, в Ханты-Мансийском АО высаживали кедр на территории, пройденной пожарами в 2012 году. В 2014-м здесь провели работы по уборке, в 2018 – подготовили почву. В Астраханской области, расположенной в зоне полупустыни, теперь растет тамарикс, который помогает избегать эрозии почв и опустынивания. В Мордовии на месте разрушительного урагана 2018 года появились сосны, лиственницы и ели. В Краснодарском крае в Сочинском национальном парке возобновили популяцию самшита.

Между тем, высадки не заканчиваются. Акция продолжается в южных регионах страны. Финальное мероприятие состоится 27 ноября в Крыму, где на площади 3,7 га планируется высадить более 8 тыс. саженцев дуба.

Желающие все еще могут присоединиться к акции и посадить свое дерево. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте - сохранимлес.рф.

Напомним, в этом году Всероссийская акция стартовала 26 августа на Камчатке. Лесовосстановительная кампания проходит второй год подряд. В рамках национального проекта "Экология" в качестве ответа на масштабные лесные пожары ее инициировали Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ". В следующем году акцию планируется продолжить.