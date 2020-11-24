Открыта регистрация на X Всероссийский туристский форум "Открытый Крым"

Москва, 24 ноября. Открыта регистрация участников на главное профессиональное событие туристической отрасли Крыма – юбилейный ежегодный туристский форум "Открытый Крым"-2020 (0+), который состоится 10-11 декабря 2020 года. Мероприятие организовано Министерством курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Учитывая санитарно - эпидемиологическую обстановку, Форум состоится в гибридном формате, когда основная часть активностей перейдет в онлайн. Крым, как один из лидеров туристических регионов страны, традиционно объединит участников со всей России, в том числе поделившись своими инструментами и опытом работы в новых условиях.

Лейтмотивом Форума станут главные тренды этого года – развитие внутреннего туризма в условиях коронавируса и безопасный отдых, которые принципиально меняют туристический рынок в целом, влияя как на позиционирование бизнеса, формирование новых сегментов, так и на инструменты поддержки со стороны власти. Спикеры затронут темы антикризисной трансформации отрасли – распределение рисков, обновление законодательства, принципы коммуникации нового времени и мировые тенденции. А также представят конкретный сценарий развития туристической санаторно - курортной отрасли в регионах РФ и возникшие преимущества у юга России.

Особое внимание будет уделено инвестиционной привлекательности туротрасли, как одной из основ для развития регионов. Участники Форума представят свои успешные практики реализации инвестиционных проектов и конкретные предложения в сфере туризма, обсудив при этом проблематику темы на примере мирового опыта.

Еще один знаковый тренд, который обсудят участники форума – экотуризм как основной двигатель мирового туристического рынка. И это особенно важно, поскольку в России есть уникальные условия для развития данного направления, ведь более 13% территории РФ — это национальные парки, заповедники и особо охраняемые территории. Спикеры расскажут, где проходит грань экологической инфраструктуры и о том, какие сегодня существуют экостандарты и экотехнологии в индустрии гостеприимства, а также о возможностях работы бизнеса в условиях существующего законодательства и о перспективах развития данного направления. Участники Форума в онлайн-формате смогут познакомиться с инновационными турпродуктами, посмотреть вебинары и поучаствовать в панельных сессиях. Офлайн сессии и круглые столы пройдут в спа-отеле "Море" в Алуште и также будут транслироваться в онлайн-режиме.

"Форум "Открытый Крым" - знаковое мероприятие в сфере туризма и в этом году оно особенно актуально.

У туротрасли сегодня сформирована острая потребность в обратной связи, в обмене мнениями и кейсами, поскольку это период, когда отрасль трансформируется и переориентируется на внутренний туризм.

Примером такой трансформации станет и сам формат мероприятия, измененный, с учетом новых реалий, когда большая часть докладов пройдет в онлайн, что позволит представить более широкий спектр участников и более обширный круг слушателей.

Объединяя международных и российских экспертов и представителей власти туристических регионов России, Форум становится профессиональным событием, которое не только подведет итоги этого непростого, нестандартного в своих решениях года, но и определит точки роста и приоритетные направления отрасли", - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Регистрация и программа форума доступны на сайте.

Каждый зарегистрировавшийся получит на электронный адрес подтверждение, а накануне мероприятия - ссылку, которая даст возможность подключиться к площадкам Форума.

Справка: "Открытый Крым" - знаковое мероприятие для отрасли, Форум является комплексным профессиональным событием в сфере туризма, дважды в год объединяющим более 5 тыс. профессионалов турбизнеса - федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.