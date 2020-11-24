Генконсульство КНР: лидер Китая выдвинул предложения о роли "Группы 20"

ТАСС, 24 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита "Группы двадцати" (G20) выдвинул предложения, касающиеся роли G20 в международном порядке и мировом управлении после окончания пандемии COVID-19. Об этом сообщили во вторник в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге по итогам саммита.

"Подчеркнув необходимость укрепления международной системы, ядром которой выступает ООН, он заявил, что Организация Объединенных наций представляет собой основную структуру для решения международных проблем путем сотрудничества, и все страны должны решительно поддержать авторитет и позицию ООН, следовать основным целям и принципам ее Устава и поддерживать международный порядок, подкрепленный международным правом", - сказано в сообщении.

В дипмиссии добавили, что Си Цзиньпин отметил необходимость улучшения структуры управления для целей экономической глобализации и призвал приложить все усилия для защиты действующей по правилам многосторонней системы торговли - прозрачной, недискриминационной, открытой и инклюзивной, а также поддержать реформу Всемирной торговой организации, направленную на повышение ее эффективности и авторитета.

"Председатель КНР подчеркнул важность развития свободной торговли, противодействия унилатерализму и протекционизму, поддержания честной конкуренции и защиты прав, интересов и пространства для развития, принадлежащих развивающимся странам", - сообщили в генеральном консульстве.

Коснувшись вопроса цифровой экономики, Си Цзиньпин предложил вести ориентированную на человека и основанную на реальности политику для поддержки инноваций и формирования доверия, поддерживать ведущую роль ООН в этой сфере и совместно работать над созданием открытой, честной, справедливой и недискриминационной среды для строительства цифровой экономики.

Председатель КНР отметил важность наращивания потенциала для противостояния глобальным вызовам и заявил, что в настоящее время важнейшей задачей остается укрепление глобальной системы общественного здравоохранения и сдерживание распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний", - добавили в генконсульстве.

Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для расширения международного сотрудничества в сфере экологии и окружающей среды во имя защиты планеты и дальнейшего снижения объемов производства и потребления одноразовых товаров из пластика, без которых легко обойтись.

Китай призывает полностью запретить незаконную торговлю объектами дикой природы и укрепить обмены и сотрудничество в сфере защиты дикой флоры и фауны, заключил Си Цзиньпин.

О саммите

Саммит G20 проходил в этом году с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики. По итогам форума была принята декларация.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.