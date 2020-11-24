Генконсульство КНР: Китай представил новую архитектонику развития "двойной циркуляции"

ТАСС, 24 ноября. Генконсульство КНР в Екатеринбурге сообщило о разработанной Китаем новой архитектонике развития "двойной циркуляции", в которой внутренний и внешний рынки будут дополнять и усиливать друг друга, а внутренний рынок будет опорой. Ее представил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с программной речью по видеосвязи на диалоге руководителей промышленно-торговых кругов в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Председатель КНР отметил, что новая архитектоника развития позволит Китаю полностью раскрыть свой рыночный потенциал и создать больший спрос для других стран", - сказано в сообщении дипмиссии.

"Си Цзиньпин объяснил ключевые вопросы, связанные с этим стратегическим решением. В их числе - причина того, почему Китаю предстоит ускорить формирование такой архитектоники и что она означает для мира, а также о политике и мерах страны по расширению открытости внешнему миру и готовности Китая поделиться возможностями своего развития с остальным миром", - сообщили в генконсульстве.

"По мере роста китайской экономики, наши люди, естественно, захотят жить еще лучшей жизнью. Это создаст большую потребность в еще более разнообразных и качественных товарах, технологиях и услугах со всего мира", - приводят в генеральном консульстве слова Си Цзиньпина.

Вместе с этим, новая архитектоника развития позволит Китаю быть более открытым и делить с другими странами больше шансов для развития, заявил Си Цзиньпин.

"Председатель КНР заверил, что политика открытости Китая никогда не изменится. Новая архитектоника развития также позволит Китаю продолжать углубление международного сотрудничества с целью достижения всеми странами взаимной выгоды и совместного выигрыша", - цитируются в сообщении слова Си Цзиньпина.

В генконсульстве добавили, что, несмотря на какие-либо возникающие трудности на своем пути, Китай остается приверженным многосторонности и взаимовыгодному сотрудничеству и готов решительно продвигать строительство нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества.

Об АТЭС

АТЭС — главный азиатско-тихоокеанский экономический форум — был учрежден в 1989 году в целях эффективного использования новых связей между экономиками региона и стимулирования его экономического процветания путем реализации инициатив, направленных на развитие свободной и открытой торговли между странами-участницами.

В 2018 году на долю 21 страны-участницы АТЭС приходилось около 60% объема мировой экономики и почти половина объема мировой торговли.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.