"Роснефть" направила более $4 млрд на экологическую модернизацию предприятий

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская нефтяная компания "Роснефть" инвестировала более $4 млрд в модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов и производство чистых видов топлива за последние пять лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал вице-президент по информатизации, инновациям и локализации компании Андрей Шишкин.

"За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 млн тонн углекислого газа и это прямая заслуга инноваций. За последние пять лет "зеленые" инвестиции компании превысили $4 млрд. Мы модернизируем нефтеперерабатывающие заводы, наращиваем производство чистых видов топлива, увеличиваем долю добычи газа. И наша стратегическая цель - упрочить экологическое лидерство за счет новых разработок", - пояснил Шишкин.

Он также отметил, что за последние годы специалисты подразделений "Роснефти" стремятся обеспечить свою технологическую независимость в области компьютерного моделирования, которое необходимо при использовании сложных технологий бурения, таких как, например, гидроразрыв пласта.

"По сути, "Роснефть" сработала на опережение, создав собственное программное обеспечение еще до введения санкционных барьеров, ограничивших продажи ПО. Из российских компаний сегодня только "Роснефть" имеет в своем распоряжении собственный программный продукт для полного цикла проектирования операций гидроразрыва", - добавил Шишкин.

Среди других успешных разработок компании вице-президент отметил гидродинамический симулятор "РН-КИМ" для создания и анализа трехмерных цифровых моделей месторождений, программный комплекс для обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин - "РН-ПЕТРОЛОГ" и комплекс "РН-СИГМА", предназначенный для геомеханического моделирования при бурении, а также создание масла для Арктики и Крайнего Севера для надежной работы машин и механизмов при температуре до минус 60 градусов.

"Эти наши разработки востребованы прямо здесь и сейчас в рамках проекта "Восток Ойл" - пожалуй, беспрецедентного по значению не только для российской экономики, но и для глобальной нефтяной отрасли. Речь, напомню, о добыче углеводородов в районах Крайнего Севера. Подтвержденная ресурсная база там около 6 млрд тонн. Транспортировать сырье "Восток Ойла" будем по Северному морскому пути и в Европу, и в Азию. Причем на судах, которые строим на Дальнем Востоке на первой в России верфи тяжелого гражданского судостроения "Звезда"", - резюмировал Шишкин.​