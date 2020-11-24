Конференция GroupM TYNY: Конструктор роста 2021

Москва, 24 ноября. 26 ноября состоится ежегодная конференция This Year, Next Year, организованная GroupM, ведущей международной медиа-инвестиционной группой холдинга WPP, представленной в России агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker 16+.

"На конференции TYNY мы не будем долго оглядываться назад, а посмотрим в будущее. Вместе с экспертами группы, а также приглашенными экспертами из различных сфер бизнеса, мы поговорим о том, как брендам найти возможности для роста в 2021 году, поэтому мы назвали свою конференцию ”Конструктор роста”. Мы представим вашему вниманию четыре секции мероприятия, каждая из которых будет посвящена одному из блоков роста бизнеса. Ну и конечно же традиционно мы объявим прогноз развития российского рекламного рынка в 2021 году", - отмечает Мария Колосова, CEO GroupM Russia&CIS.

Первый блок конференции "Ядро бизнеса – фокус роста" откроет Алексей Кулаков, CEO Mindshare. Спикеры обсудят, как повысить эффективность проверенных и давно существующих маркетинговых каналов и инструментов, представят новые подходы к трейдингу и оптимизации традиционных медиа.

Второй блок "Технологии – драйвер роста" будет посвящен технологическим решениям, которые GroupM разрабатывает для рекламодателей. Секцию проведет Валерия Чинарина, управляющий директор GroupM Interaction.

Третий блок конференции - "Гибкость и скорость – катализаторы роста" представит Ярон Фаризон, CEO Mediacom. В блоке пройдет круглый стол "Настоящее и будущее экосистем", где представители компаний Mail.ru Group, Сбер и Яндекс поговорят об управлении экосистемами, модератором выступит Елизавета Осетинская, основательница и CEO проектов The Bell и "Русские норм".

Заключительная часть конференции и четвертый блок "конструктора бизнеса" будет посвящен теме многообразия и инклюзивности. Секцию проведет Наталья Кирьянова, CEO Wavemaker.

Подробная программа конференции доступна на сайте.