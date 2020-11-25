Председатель КНР принял участие в ряде многосторонних мероприятий

ТАСС, 25 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в ряде многосторонних мероприятий на прошлой неделе, предложил китайские варианты для решения глобальных проблем. Об этом сообщили в среду в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге.

"С 17 по 22 ноября 2020 года Си Цзиньпин принял участие в 12-м саммите БРИКС, 27-й неформальной встрече руководителей АТЭС и 15-м саммите "Большой двадцатки" (G20), которые прошли в формате видеоконференций", - сказано в сообщении.

"Эти мероприятия прошли в период, когда мир борется с пандемией века, серьезной рецессией глобальной экономики и колоссальными мировыми изменениями, серией потрясений и изменений. Си Цзиньпин указал на исторические пеленги стран БРИКС, АТЭС и G20 в эпоху беспрецедентных перемен, которые случаются раз в сто лет, выдвинув 23 важные инициативы, предложения и меры по координации усилий международного сообщества для контроля COVID-19, обеспечения социального-экономического развития, формирования постковидного международного порядка и укрепления глобального экономического управления", - добавили в генконсульстве.

В дипмиссии отметили, что ряд документов, опубликованных по итогам мероприятий, в значительной степени воплотил позиции и предложения Китая, продемонстрировал мудрость и видение Китая.

"Международное сообщество высоко оценило выдвинутые Си Цзиньпином на этих мероприятиях инициативы, которые определили курсы для реконструкции нашего мира в постковидную эпоху", - сказано в сообщении.

В генеральном консульстве рассказали, что Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил идеи и предложения Китая по международному сотрудничеству в борьбе против COVID-19. "Эти идеи и предложения включают взгляды, ставящие народ и жизнь превыше всего, ориентирующиеся на солидарность и сотрудничество в борьбе против COVID-19, а также на поддержку ключевой ведущей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой борьбе", - сообщили там.

Си Цзиньпин подтвердил, что Китай продолжит поддерживать и принимать активное участие в международном сотрудничестве в области разработки вакцин, претворять в жизнь механизм по вакцинам /COVAX/, готов поделиться разрабатываемыми Китаем вакцинами против COVID-19 со всеми странами мира, особенно с развивающимися странами, сделать вакцины против COVID-19 общественным благом, доступным физически и экономически по всему миру.

"Предложения и инициативы председателя Си Цзиньпина придали импульс международному сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 и укрепили уверенность человечества в победе над этой пандемией", - сообщили в дипломатической миссии.

Восстановление экономики

Си Цзиньпин выдвинул пакет решений для содействия восстановлению мировой экономики, включая открытость, инновации, инклюзивность и зеленое развитие. Он также изложил принципиальные предложения Китая по глобальному экономическому управлению на саммите G20, подчеркнув важность руководящих принципов, правил и механизмов, а также развития цифровой экономики.

"Выступления Си Цзиньпина сыграют важную роль в содействии изменению в глобальном экономическом управлении на данный момент и в будущем", - отмечается в сообщении.

В генеральном консульстве добавили, что выступление Си Цзиньпина на саммите БРИКС укрепило уверенность стран с формирующимся рынком и развивающихся стран мира в совместном решении рисков и вызовов, расширило для них пространство развития и придало больше уверенности и позитивной энергии миру, наполненному неопределенностями.

В дипмиссии напомнили, что на мероприятии в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует подписание соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) и положительно рассмотрит идею присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

"Это важное заявление еще раз продемонстрировало твердую решимость Китая продолжать политику открытости и было одобрительно встречено международным сообществом", - сказано в сообщении.

О БРИКС

БРИКС — сокращенное наименование группы стран с развивающимися рынками, включающей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Основанная в 2009 году группа БРИКС была создана в целях установления справедливого, демократического и многополярного миропорядка, а также содействия формированию устойчивой, предсказуемой и более диверсифицированной международной денежно-кредитной системы.

О саммите G20

Саммит G20 проходил в этом году с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики. По итогам форума была принята декларация.

Об АТЭС

АТЭС — главный азиатско-тихоокеанский экономический форум — был учрежден в 1989 году в целях эффективного использования новых связей между экономиками региона и стимулирования его экономического процветания путем реализации инициатив, направленных на развитие свободной и открытой торговли между странами-участницами. В 2018 году на долю 21 страны-участницы АТЭС приходилось около 60% объема мировой экономики и почти половина объема мировой торговли.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.