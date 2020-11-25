Объявлены лауреаты премии "Приоритет 2.0"

Москва, 25 ноября. В Большом зале Общественной палаты Российской Федерации в Москве 24 ноября были объявлены лауреаты Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет 2.0" (12+). Победителями стали 34 компании различных отраслей российской экономики, достижения которых были признаны лучшими в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.

"В 2020 году премия вышла на новый этап: отвечая вызовам сегодняшнего дня, задаче преодоления негативных тенденций, связанных с пандемией и неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, она вручалась "за эффективное использование передовых технологий". Ведь совершенно очевидно, что именно технологическое переоснащение нашей экономики является чрезвычайно важным для достижения национальных целей развития страны. Поздравляю лауреатов премии с заслуженной победой и желаю всем компаниям и предприятиям, принявшим участие в конкуре, успехов на трудном, и, зачастую, тернистом пути технологического развития", - прокомментировал председатель оргкомитета премии "Приоритет 2.0" Виталий Расницын.

Лауреаты премии "Приоритет 2.0" по номинациям:

Информационные технологии

ООО "Открытая мобильная платформа" - за первую отечественную мобильную операционную систему "Аврора" и платформу управления "Аврора Центр".

ООО "Новые Облачные Технологии" - за продукты МойОфис.

АО "Компания "ИнтерТраст" - за успешный опыт реализации масштабных проектов внедрения импортонезависимой системы управления документами задачами и личной продуктивностью CompanyMedia.

ООО "ФОРСАЙТ" - за программные продукты "Форсайт. Аналитическая платформа" и "Форсайт. Мобильная платформа".

ООО "Акронис-Инфозащита" - за ПО "Acronis Инфраструктура".

Прорывная технология

ООО "АТОЛ" - за комплексное решение (онлайн-касса, инструменты для мониторинга продаж, автоматизированная система для запуска программ лояльности) для ритейла, HORECA и сферы услуг АТОЛ Sigma.

Технологический стартап

ООО "Рексофт" - за первый в России цифровой экспедитор AGORAFREIGHT.COM.

Финансовые технологии

АО "Расчетные решения" - за биллинговую расчетно-информационную систему "БРИС" (БРИС ЖКХ).

Трансфер технологий

ООО "ЛайнерТек" - за восстановление инженерных сетей бестраншейными способами.

Электроника и робототехника

Российский центр гибкой электроники – за первое в России промышленное производство микроэлектронных компонентов на базе технологии тонкоплёночной пластиковой электроники.

Телеком и связь

ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПАО "ПНППК") - за модулятор интегрально - оптический сверхвысокочастотный ИОМ-01-40.

Аэрокосмическая и авиационная промышленность

АО "РТ-Техприемка" - за приемку холоднокатаной ленты ВНС9Ш с применением технологии машинного зрения (АРМИЛ – автоматизированное рабочее место для инспекции стальных листов).

Импортоопережение

АО "Новые коммуникационные технологии" - за профессиональные редакторы документов, таблиц и презентаций для совместной работы Р7-Офис.

ООО "ОКАПОЛ" - за инновационное производство модифицированных

полимеров мощностью 5 000 т/год.

Медицина и здравоохранение

АО "НИПК "Электрон" – за разработку МТР (модуля томографического рентгеновского).

Фармацевтика и микробиология

АО "Фармасинтез" - за запуск завода по производству активных фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез".

Химия и биотехнологии

АО "Щелково Агрохим" - за изобретение химического средства защиты яблоневых садов и виноградников от широкого спектра болезней: фунгицид Медея, МЭ.

Развитие человеческого капитала

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - за суперкомпьютер HARISMa.

Транспорт и логистика

АО "Расчетные решения" - за систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в регионах РФ.

АО "Бортовые аэронавигационные системы" - за метеорологический радиолокационный комплекс ближней зоны (МРЛК БЗ-ГА) "Монокль".

Пищевая промышленность

ООО "Сити-фермер" - за серийное производство умных промышленных грибных и тепличных сити-ферм.

АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - за технологию производства натурального вареного сгущенного молока с сахаром в виде конфет "Коровка", обладающего функциональными свойствами, с пребиотиком пектином.

Текстильная и легкая промышленность

АО "ПТК "Модерам" - за специальную защитную обувь с ортопедическими свойствами, с учетом индивидуальных особенностей потребителя, коллекции "Орто Про" (летняя и демисезонная) и "Север Орто Про" (утепленная защитная обувь, с системой автономного обогрева).

Машиностроение

АО "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" - за систему планирования и оперативного управления производством (ПОУП АЭМт).

Электроэнергетика

ООО "Русэлпром" - за генератор для ветроэнергетической установки.

Металлургия

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - за стратегическую инициативу "Индустрия 4.0" (2020 – 2024 гг.).

Экология и природопользование

ООО "СельхозБиогаз" - за биогазовый комплекс для переработки органического сырья.

Нефтегазовая промышленность

ООО "Геосплит" - за разработку технологий создания цифровых моделей месторождений и подземных хранилищ углеводородов на основе мониторинга пластовых процессов с помощью квантовых маркеров.

Энергоэффективность и энергосбережение

ООО "Бинарные Системы" - за разработку технологии термогазохимического воздействия (разрыва) нефтегазонасыщенного пласта бинарными составами – ТГХВ БС.

Локализация производства

ООО "Нанолек" - за препарат для лечения синдрома Хантера - ХАНТЕРАЗА ®.

Высокотехнологический экспорт

АО "Лидер-Компаунд" - за производство пероксидносшиваемых компаундов для изоляции кабелей из сшитого полиэтилена на среднее (до 35 кВ) и высокое напряжение (до 110 кВ).

Преодоление

ООО "ТестГен" - за высокоточную генетическую тест-систему "CoV-2-Тест" на определение коронавирусной инфекции COVID-19.

Специальная номинация

"Импортозамещение в ВКС (видеоконференцсвязи)" ООО "Винтео" - за портфель решений Vinteo.

Специальная номинация "Приоритет-Персона"

Руга Владимир Эдуардович, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям ПАО "ММК" - за эффективное продвижение в СМИ передовых технологий компании.

Специальная номинация

ПАО "ГМК "Норильский никель" - за многолетнюю поддержку конкурса и технологических инициатив в России.

ТАСС – генеральный информационный партнер.