Интернет-магазин KANZLER запускает платформу для "инсташопинга"

Москва, 25 ноября. Интернет-магазин модной мужской одежды и аксессуаров KANZLER запустил платформу для "инсташопинга". По словам сотрудников магазина, формат так называемого "инсташопа", призван помочь с дистанционным выбором и покупкой модной одежды в сложившихся условиях, когда посещать торговый центр лишний раз нежелательно. Кроме того, это удобный инструмент для построения двухстороннего общения с целевой аудиторией.

"Новая платформа для виртуального шопинга исключит необходимость обязательного посещения наземных филиалов компании, сделает выбор одежды в интернет-магазине более объективным, снизит число возвратов и обмена. В том числе благодаря наличию в Instagram профиле уже готовых, целостных образов со ссылками на конкретные товары, ценами и описанием", – отметили в компании.

Отличительная черта платформы – это возможность выбирать товары, основываясь на комплексных "луках", а не единичных фото из каталога. Это особенно важно, если речь идет об удаленном выборе, независимо от целей шопинга – покупки конкретной вещи или полного обновления сезонного гардероба.

Например, клиент сможет увидеть, как смотрятся конкретные мужские брюки с той или иной рубашкой, туфлями, кардиганом, с чем их лучше носить и сочетать, как одежда выглядит "вживую".

Созданием готовых "уже собранных" образов занимаются профессиональные стилисты и дизайнеры, учитывающие тренды, новинки модных брендов и актуальный каталог магазина.

Кроме того, платформа для "инсташопинга" подразумевает активную обратную связь с целевой аудиторией – и публичную, под постами с фото, и приватную, в "директе".

В магазине уверены, что функция пользовательской оценки представленных образов с помощью "лайков", а также возможность комментирования, обмена независимыми мнениями, в том числе между пользователями Instagram, будут полезны, как для потенциальных покупателей, так для дизайнеров или, к примеру, маркетологов.

Для магазина новая платформа – это тоже перспективный инструмент. И для оповещения аудитории об акциях, новинках, распродажах. И для расширения целевой аудитории за счет пользователей популярнейшей социальной сети, которая ставит во главу угла визуальный контент. И для определения востребованных, трендовых, перспективных направлений на рынке модных товаров.

Ознакомиться с функционалом и уже опубликованными постами вы можете на сайте магазина или в его официальном Instagram.