Заработал первый официальный русскоязычный онлайн-кинотеатр еврейского кино

Москва, 25 ноября. Открылся первый русскоязычный онлайн-кинотеатр еврейского кино zerem.tv ((16+). В его библиотеке – 34 игровых и документальных, полнометражных и короткометражных фильма самых разных жанров на еврейскую тематику.

В 2020 году онлайн-кинотеатры стали важнейшим местом контакта с кинематографом для людей на карантине. В противовес закрытым широкоэкранным залам на стримингах проходили крупнейшие и наиболее значимые премьеры. Организаторы 6-го Московского еврейского кинофестиваля (12+), проходящего в гибридном формате (онлайн + офлайн), решили ответить вызову времени и запустили онлайн-кинотеатр zerem.tv, где демонстрируются короткометражные игровые и документальные программы, а также внеконкурсные премьеры — "Крещендо" (Германия, 2019, реж. Дрор Захави, 12+), "Танцующие собаки Домбровы" (Канада, 2018, реж. Зак Бернбаум, 12+), "Сопротивление" (США, Великобритания, Германия, Франция, 2020, реж. Хонатан Якубович, 12+). Таким образом, впервые программа Московского еврейского кинофестиваля будет доступна на территории всей России.

"Короткометражный конкурс МЕКФ — и игровой, и документальный — пройдут онлайн, и это хороший повод тщательно изучить эти работы, которые на любом фестивале, даже на Каннском, всегда проходят вторым эшелоном, словно в довесок к основным программам. Тем временем, очевидно, что режиссерские таланты не ограничить хронометражем, и среди работ, отобранных в этом году, можно обнаружить немало шедевров. Открытие онлайн-кинотеатра zerem.tv — хороший повод устроить себе несколько домашних сеансов короткого метра, самому представить себя на месте отборщика и откопать в программах сокрытые сокровища", — подчеркнул генеральный продюсер 6-го Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов.

"Это совершенно новый уровень для Московского еврейского кинофестиваля. Открытие русскоязычного онлайн-кинотеатра еврейского кино переводит фестиваль из сезонного культурного явления во что-то более значительное и масштабное. Ограничения пандемии способствовали рождению хорошей идеи, ведь данная киноплатформа послужит не только и не столько техническим способом проведения фестиваля, но и станет по-настоящему хорошей виртуальной кинотекой. Уже сейчас на ней представлены очень интересные художественные и документальные фильмы, много сильных работ, посвященных истории Холокоста. Уверен, что данный проект будет востребован и у студентов, и у исследователей и просто зрителей, любящих и интересующихся содержательным кинематографом", — прокомментировал президент ФЕОР Александр Борода.

Чтобы получить бесплатный доступ ко всей онлайн-программе 6-го МЕКФ, нужно пройти простую процедуру регистрации на платформе. Во время фестиваля, с 23 по 29 ноября, на zerem.tv проходит пользовательское голосование за лучший фильм программы. Победитель будет объявлен на церемонии закрытия киносмотра 29 ноября в кинотеатре "Иллюзион".

По задумке организаторов по окончании 6-го Московского еврейского кинофестиваля платформа zerem.tv продолжит свою работу. В ближайших планах — создание постоянной коллекции короткометражного кино.

В 2020 году 6-й Московский еврейский кинофестиваль и проект онлайн-кинотеатра реализуются при поддержке Фонда президентских грантов и Федерации еврейских общин России.

Организатор проекта — Фонд поддержки и развития еврейского кино "Арк Фаундейшн".

Полная программа онлайн-кинотеатра zerem.tv доступна бесплатно после регистрации по ссылке.