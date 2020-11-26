Калининская АЭС признана лучшим экологически ответственным предприятием атомной энергетики

ТАСС, 26 ноября. Подведены итоги XVI Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России-2020". Калининская АЭС стала победителем в номинации "Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере атомной электроэнергетики".

Охрана окружающей среды и рациональное природопользование являются одними из важнейших приоритетов деятельности Калининской АЭС. Так, в 2019 году на эти цели было направлено более 440 млн рублей.

В прошедшем году на атомной станции введена и функционирует система раздельного сбора отходов производства и потребления, модернизированы насосные станции и насосное оборудование, а также нефтеловушки, предназначенные для очистки промышленных стоков от нефтепродуктов.

В полном объеме реализуется программа производственного экологического контроля и "Комплексная программа экологического мониторинга", в том числе выполнение мониторинга наземных и водных экосистем.

Особое внимание уделяется состоянию озер-охладителей. Для обеспечения экологического равновесия экосистемы водоемов и поддержания уровневого режима водохранилища необходимого для бесперебойного снабжения водой оборудования атомной станции эксплуатируется дополнительный водный источник.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андре​​​​​​я Данилкина, степень воздействия атомной станции на окружающую среду минимальна. "Все параметры выбросов и сбросов загрязняющих веществ крайне малы. Они не только не превышают допустимых значений, но и значительно ниже лимитов, установленных природоохранными органами", - отметил он.

Подтверждением этого являются данные Территориального органа государственной статистики по Тверской области - доля КАЭС в региональном валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу составляет менее 0,01%.

Всероссийский конкурс "Лидер природоохранной деятельности России" проводится с 2005 года под эгидой профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы РФ с целью поощрения российских предприятий и организаций за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующую устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности страны.