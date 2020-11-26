Опубликован шорт-лист Премии Рунета 2020

Москва, 26 ноября. Объявлен шорт-лист Премии Рунета (18+) — главной награды интернет-отрасли в России, которая в этом году будет вручена уже в 17-й раз.

По правилам экспертного голосования в финал выходят ТОП-10 организаций, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации. Шорт-лист Премии Рунета сформирован на основании голосования Экспертного Клуба.

Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте.

"Премия Рунета 2020" установила абсолютный рекорд по числу заявок - всего было подано 1170 работ. Голосование Экспертного Клуба доказало, что борьба была упорной - мы наблюдали, как каждый час растет число голосов у номинантов, как меняются лидеры", — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В итоге в финал конкурса в каждой номинации вышли ТОП-10 организаций. Именно они попали в шорт-лист Премии и будут бороться за заветную статуэтку в финале, добавил он.

"В этом году мы особенно отмечаем активность компаний в номинации "Технологии VS коронавирус" — здесь участвуют как представители крупного бизнеса (онлайн и офлайн), так и государственных структур, общественные организации. "Премия Рунета 2020" собрала по-настоящему сильных номинантов, которым есть, чем гордиться в этом году, которые готовы биться за награду, соблюдая принципы честной конкуренции и взаимоуважения. Желаю всем финалистам конкурса удачи, и пусть победит сильнейший!" - сказал спикер.

Первый этап голосования проходил с 20 по 25 ноября. Далее к голосованию приступает Экспертный Совет (ТОП-эксперты: отраслевые, общественные, государственные). Он продолжит свою работу до 29 ноября, в результате чего будут выбраны три равноправных лауреата в каждой номинации. Лауреаты Премии Рунета будут объявлены на церемонии вручения награды 3 декабря.

В отличие от основного номинационного блока Конкурса "Премия Рунета", в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в Народном голосовании победителей выбирают сами интернет-пользователи.

Всероссийская интерактивная акция "Народное голосование" проходит в рамках Конкурса, прием голосов будет остановлен в день проведения Церемонии вручения Премии 3 декабря. Цель акции – определение народных пристрастий и предпочтений среди интернет-организаций и интернет-проектов, выявление действительно народных брендов. Партнер голосования интернет-издание "КТО?ЧТО?ГДЕ?"

"КТО?" — это выдающиеся деятели и персоны Рунета, лидеры мнений, блоггеры и деятели искусства, создающие контент в российском сегменте Всемирной паутины;

"ЧТО?" — интернет-проекты, мобильные приложения, сообщества, некоммерческие и общественные организации и их спецпроекты, заслуживающие общественную поддержку;

"ГДЕ?" — территории и регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 гг.

Чтобы выйти в финал конкурса, важно ежедневно набирать наибольшее количество голосов. Отдать свой голос можно на сайте.

Напомним основные правила голосования:

Голосовать за выбранную персону можно ежедневно.

Кандидат может призывать голосовать свою аудиторию на персональных страницах в соцсетях.

Голосовать можно один раз в день с одного IP-адреса.

Запрещаются всевозможные накрутки голосов, оскорбление и травля других конкурсантов.

По условиям конкурса при обнаружении нарушений голосования конкурсант дисквалифицируется.

Кроме того, в рамках Премии Рунета пройдет премия "Цифровой юрист 2020", в которой будут отмечены юристы, внесшие значительный вклад в развитие цифрового и информационного права в России.

Напомним, что 3 декабря 2020 года в Москве состоится XVII торжественная Церемония вручения Премии Рунета 2020. За вклад в развитие интернет технологий в России соревнуются IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы различных направлений, СМИ, проекты, популяризирующие культурый и здоровый образ жизни. Онлайн-трансляция церемонии будет доступна на официальном сайте Премии и на портале Культура.рф.