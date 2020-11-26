В России снимут 15 новых мультсериалов Олега Роя

Москва, 26 ноября. Компания Great Frame и ГК "Рики" готовят 15 новых приключенческих мультсериалов по мотивам произведений Олега Роя.

Это проекты "Волшебная лавка Есении" (0+), "Невозможное возможно" (0+), "Суперфеи" (6+), "Комиссар Лео" (6+), "Мечтатели" (6+), "Очкарики" (6+), "Пушистики" (0+), "Стражи гор" (6+), "Тюня" (0+) и "Шуршики" (6+). Производством займется СКА "Петербург" (входит в ГК "Рики").

Общий объем инвестиций во все проекты, по сообщению пресс-службы, составит более 2,4 млрд руб.

Также Олег Рой объявил о планах по производству полнометражного фильма "Контейнеры". "Проект "Контейнеры" покажет зрителю, что экологическая ситуация планеты и нашей души может привести нас и нашу Землю к тотальной катастрофе. Недаром полное название картины – "Контейнеры или Приключения на планете, которой нет", – отмечает автор проекта.

Новые проекты для широкого зрителя планируют транслировать в онлайн-кинотеатре tvzavr, на телеканалах "Карусель", "Мама", "Мульт", на kinopoisk, Premier, на платформах YouTube, Netflix, Amazon Prime.

"На данный момент мы производим более 110 минут анимации в месяц и являемся одними из лидеров по этому показателю в России. Текущие мощности СКА "Петербург" позволяют нам брать в работу не только собственные проекты, но и проекты сторонних заказчиков, на которые сейчас приходится порядка 25% от объемов производства. Уже сейчас мы работаем над четырьмя сторонними анимационными проектами, среди которых два проекта Олега Роя – "Супер МЯУ" и "Волшебная лавка Есении". Мы уверены, что яркие идеи Олега в сочетании с нашими техническими возможностями и высочайшей экспертизой студии "Петербург" позволят нам создать анимационные сериалы, которые будут интересны ни одному поколению зрителей", – комментирует генеральный директор СКА "Петербург" Дарья Давыдова.

Перспективы детской анимации отмечают сегодня и онлайн-платформы.

Директор по контенту интернет-кинотеатра tvzavr Елена Хлебникова отмечает, что анимация всегда была одним из самых популярных жанров в видеопросмотре, тем более сейчас, когда современные дети начинают потреблять видео контент с самого раннего возраста. "Глобальная цифровизация сделала возможной просмотр на любых видах устройств. Особенной популярностью по данным tvzavr пользуется анимация на планшетах и Smart TV. С ростом спроса должно увеличиваться и предложение. Но в огромном количестве современной анимации должны преобладать качественная, обучающая, яркая мультипликация, способная надолго удержать внимание ребенка и пересматриваться не раз. Герои выходят в оффлайн и становятся лучшими друзьями и советчиками детей. Анимация Олега Роя обладает всеми этими качествами. Это действительно проекты высокого уровня, которые будет просматривать не одно поколение детей не только в России, но и за рубежом", - считает Хлебникова.

"Мне и каждому члену нашей команды очень интересен данный бизнес, поскольку мы его рассматриваем не просто как бизнес, а как возможность привнести в жизнь каждого ребенка больше позитивных эмоций и показать посредством мультфильмов, насколько этот мир огромен и имеет безграничные возможности для фантазии. Но если говорить про анимационный рынок как про бизнес, то мы видим насколько еще не раскрыт его потенциал – существует огромное количество незатронутых тем и целевых аудиторий, объем которых сейчас полностью сложно представить", - отмечает генеральный директор Great Frame Михаил Селезнев.

Интересным для международного рынка является мультсериал "Волшебная лавка Есении", работа над которым уже ведется СКА "Петербург". Это проект про волшебство, где в мире игрушек у игрушек тоже есть игрушки, а девочка Есения с помощью волшебной книги совершает добро. В мультсериале есть социальная составляющая и сюжетная линия медвежонка Шмяка, который аутист. И герои мультсериала учатся взаимодействовать с этим персонажем. Лицензирование продукции этого мультсериала во всем мире станет приоритетным направлением.

"Мы хотим создать образ медвежонка Шмяка как международный образ, объединяющий всех детей с проблемой аутизма. Чтобы он помогал детям как коммуникатор в общении. Мы планируем выпустить во всем мире игрушки умного мистера Шмяка. У медвежонка будет колебание определённых частот, он будет шуршать по-особенному. Мы хотим сделать уникальный международный проект, где у каждого ребёнка в мире в руках окажется Мистер Шмяк. Такова наша глобальная цель и мы уже идём к ней", - говорит Олег Рой.

Мультсериалы "Волшебная лавка Есении" и "Невозможное возможно" уже стартовали в производстве и будут доступны зрителям уже в 2021 году.

В мультсериале "Невозможное возможно" жители маленькой страны Ниверляндии убеждены в том, что невозможное – возможно. Ниверляндию населяют маленькие персонажи вроде бы похожие на коровок или медвежат, но на самом деле обычный человек никогда не поверит, что они существуют, но невозможное – возможно! Каждый день с ними происходят забавные ситуации и приключения, в которые мало кто поверит, но на самом все так и есть.

Мультсериалы уже заинтересовали российские онлайн-кинотеатры. Ведь в период пандемии онлайн-платформам требуется все больше и больше собственного контента.