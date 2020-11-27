В районе Кутузовского проспекта завершено строительство двух секции квартала MainStreet

Москва, 27 ноября. На строительной площадке квартала бизнес-класса MainStreet от ГК "Основа" на западе Москвы, на пересечении Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе, завершено устройство монолитного каркаса двух из четырех секций. Общая готовность монолитных работ по проекту в целом достигла 84%.

Параллельно строители возводят внутренние стены и межквартирные перегородки во всех секциях, а также продолжают работы по прокладке инженерных систем и коммуникаций.

MainStreet – ультрасовременный квартал с апартаментами бизнес-класса по проекту архитектурной мастерской "Сергей Киселев и партнеры" в престижном столичном районе Фили-Давыдково. Буквально в двух шагах от MainStreet – станция метро "Кунцевская", огромный Филевский парк с благоустроенной набережной реки Москвы, Крылатские холмы, природный заказник "Долина реки Сетунь".

В квартале MainStreet более 5,8 тыс. кв. м отдано под благоустроенный приватный двор с большой зоной озеленения площадью 2,4 тыс. кв. м. Для активного отдыха и занятий спортом здесь предусмотрена зона воркаута с уличными тренажерами, лаундж-зона с удобной уличной мебелью и детская площадка с ротондой для игр детей всех возрастов.

На первых этажах домов разместятся объекты собственной инфраструктуры, включая ресторан и кафе, винотеку, салон красоты и зал для занятий йогой и спортом. Входные группы дома располагаются на уровне земли и ведут жителей и гостей в лобби, где их встречает зона ожидания с диванами и креслами. В лобби также есть стойка консьерж-сервиса, комнаты для колясок и велосипедов, постаматы для бесконтактного получения заказов и даже гостевые санузлы.

Девелопером проекта выступает ГК "Основа", а финансовым партнером по строительству – Сбербанк России, выделивший проектное финансирование на строительство квартала. Продажи в проекте ведутся с применением эскроу-счетов, действуют программы рассрочки и ипотеки от ведущих российских банков. Минимальная стоимость предложения на текущий момент составляет 7,7 млн рублей. Для покупателей здесь есть выбор квартир и студий площадью от 40 до 140 кв. м с высотой потолков от 3 до 3,6 м.

Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2022 года.

Застройщик проекта ООО "ИФР", проектная декларация https://zkmainstreet.ru/documents.