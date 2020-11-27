На конференции Brain 2020 анонсировали запуск уникального марафона по тренировке мозга

ТАСС, 27 ноября. Конференция о мозге и мышлении Brain 2020 (18+), прошедшая 23–24 ноября, собрала лучших экспертов России и мира для обсуждения безграничных возможностей нашего мозга. Мероприятие состоялось в Москве, трансляция в режиме реального времени проходила на платформе Synergy.Online. Известные ученые, врачи и психологи рассказывали об особенностях работы мышления, способах развития памяти и улучшения функциональных возможностей мозга.

В частности, один из хедлайнеров форума, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека "Сбербанка" Андрей Курпатов, поделился в своем выступлении особенностями бизнес-мышления. "Бизнес-мышление – это не то, что думает ваш мозг, это то, что вы способны сконструировать, используя механики мышления. Методология мышления и нейронауки являются ключевым конкурентным преимуществом современного руководителя", - сказал он.

Помимо этого, спикеры затронули такие актуальные на сегодняшний день темы, как способы борьбы со стрессом и тревожностью, техники концентрации внимания, работа с эмоциональным интеллектом, настройка и улучшение работы мозга и памяти. Конференция о мозге и мышлении Brain 2020 дала участникам возможность лучше понять, как работает мозг и что многие реакции организма управляемы. А это значит, что наше гармоничное состояние, продуктивность и образ мышления поддаются коррекции, главное – знать необходимые технологии и работать в этом направлении.

Организаторы форума отметили, что мероприятие получит продолжение в следующем году и все заинтересованные смогут посетить Brain 2021. А чтобы начать тренировать мозг уже сейчас, Школа Бизнеса "Синергия" запускает интеллектуальный марафон Synergy Brain Game.

"Это годовой онлайн-марафон для развития возможностей мозга. Уделяя всего 15 минут в день, участники будут решать головоломки на укрепление памяти, реакции, восприятия, внимания и мышления. Задания основаны на тренажерах для мозга, разработанных экспертами в области нейропсихологии. Марафон стартует 4 января", – анонсировал запуск проекта исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия" Александр Рагиня.

В качестве главных призов организаторы Synergy Brain Game обещают новый автомобиль Tesla Model 3, 1,5 млн рублей на образование и недельный тур в Кремниевую долину на двоих. Подробнее о марафоне читайте на сайте.

Возрастная категория 18+.