ПАО "МЗИК" стало региональной площадкой профориентационного проекта Концерна "Алмаз-Антей"

ТАСС, 29 ноября. Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей") стал региональной площадкой большого профориентационного проекта Концерна "Алмаз – Антей", организованного в рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов".

Как рассказали в воскресенье в отделе по связям с общественностью уральского предприятия, День открытых дверей прошел 29 ноября. Онлайн-формат проекта позволил всем его участникам виртуально побывать на нескольких площадках, в первую очередь, в головном офисе холдинга. Школьники узнали все о мировом лидере в области разработки и производства военной техники, об особенностях кадровой и социальной политики Концерна, перспективах развития молодых специалистов.

Затем, отметили в отделе, будущие абитуриенты переместились в университетские аудитории. Здесь о предстоящей приемной кампании им рассказали представители самых авторитетных технических вузов страны, которые ведут подготовку специалистов по целевому направлению от предприятий холдинга.

На ПАО "МЗИК" добавили, что интересным и полезным для одиннадцатиклассников и их родителей был блок, посвященный ЕГЭ. Учителя, студенты и психологи поделились советами, как подготовиться к экзаменам и справиться со стрессом во время тестирования. А свои способности в области точных наук школьники смогли оценить в ходе интеллектуальных игр - серии инженерных кейсов и технических квестов.

Кроме того, ребята посетили дочерние общества Концерна. Сегодня в интегрированную структуру холдинга входит более 60 предприятий, научно-исследовательских институтов и опытных конструкторских бюро в 17 регионах России. Каждый из регионов подготовил свою программу.

"Так, на Дне отрытых дверей в Екатеринбурге представители Машиностроительного завода имени М.И. Калинина рассказали о предприятии и программах целевого обучения. Также к мероприятию присоединились заведующие кафедрами и руководители институтов Уральского федерального университета", - рассказали в отделе.

Об акции

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" направлена на популяризацию инженерных и рабочих профессий, востребованных в российской промышленности. Она проходит в регионах с 2015 года в рамках федеральной программы "Работай в России!". Профориентационная акция направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, формирование системы ранней профессиональной ориентации, увеличение кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги принимают активное участие в ее организации и проведении.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки, постоянно совершенствуя эту категорию техники.