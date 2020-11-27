Зарубежному вещанию Первого канала исполняется 25 лет

Москва, 27 ноября. Компания "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС) 27 ноября отмечает 25-летний юбилей. Изначально проект создавался с целью сохранения русскоязычного культурного и информационного пространства. На сегодняшний день дочерняя компания Первого канала успешно распространяет адаптированные версии "Первого" (12+) в ближнем и дальнем зарубежье, а также развивает проект "Цифровое Телесемейство" (12+). Программы Первого канала доступны для зрителей в странах СНГ и Балтии, Европы, Азии, Америки, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Австралии. Кроме того, телеканал "Катюша" (12+) транслирует программы Первого канала для жителей Китая с субтитрами на китайском языке, а в Грузии Первый канал вещает в цифровом эфире на грузинском языке.

"В день, когда мы празднуем этот юбилей, хочется вспомнить легендарного журналиста-международника Первого канала (12+) Александра Бовина, с которого, наверное, вся эта история и началась. Он стал первым послом нашей страны в Израиле — и приложил максимум усилий для того, чтобы обширная диаспора не теряла связи с Россией и могла смотреть программы из Москвы в режиме реального времени. Впервые вещание Первого канала за рубежом на массовую аудиторию — началось именно в Израиле в его бытность послом", — рассказывает генеральный директор компании "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей Ефимов.

В декабре 2005 года компания "Первый канал. Всемирная сеть" создала пакет тематических каналов собственного производства, предназначенный для рынка неэфирного телевидения как для российского, так и международного — "Цифровое Телесемейство" (12+). Первыми начали вещание телеканалы "Дом кино" (12+), "Музыка Первого" (12+) и "Время" (12+). В 2006 году появился канал "ТелеНяня" (6+), положивший начало развитию детского телевидения в России и впоследствии трансформировавшийся в семейный канал "Карусель" (0+). Сегодня проект "Цифровое Телесемейство" включает круглосуточные каналы: "Дом кино" (12+), "О!" (12+), "Бобер" (12+), "Время" (12+), "Телекафе" (12+), "Поехали!" (12+), "Музыка Первого" (12+), "Дом кино Премиум" (12+), "ПОБЕДА" (12+) и "Катюша" (12+). Телеканал "Катюша", начавший вещание в ноябре 2017 года в Пекине, является совместным проектом Первого канала и Центрального телевидения Китая (CCTV) в рамках успешного партнерства между Россией и КНР в области СМИ.

"Дом кино" уверенно лидирует в своем жанре и является самым популярным тематическим каналом России. Стартовавший в апреле 2019 года телеканал "ПОБЕДА" рассказывает зрителям о событиях величайшей вехи нашей истории. Канал входит в пятерку самых популярных неэфирных телеканалов страны.

Сегодня "Первый канал. Всемирная сеть" — самый известный международный русскоязычный телепроект, который распространяется в крупнейших кабельных и спутниковых сетях мира. Потенциальная аудитория проектов ПКВС (без учета зрителей канала "Катюша" в КНР) — более 250 миллионов человек.