"РН-Уватнефтегаз" приступил к эксплуатационному бурению на новом месторождении Пихтовое

ТАСС, 27 ноября. Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтегазодобывающий блок НК "Роснефть", приступила к эксплуатационному бурению на новом месторождении – Пихтовом, извлекаемые запасы которого составляют 8,5 млн тонн нефти. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информации и рекламы ПАО "НК "Роснефть".

"Запасы месторождения отнесены к разряду трудноизвлекаемых, для их разработки планируется использовать современные технологии и новые подходы, включая бурение горизонтальных скважин с проведением многостадийного (до 19 стадий) гидроразрыва пласта. Это позволит повысить продуктивность пластов", - сказано в сообщении.

Бурение скважин будет вестись с двух кустовых площадок с применением новых технологий - конвейерным способом, который на Уватском проекте позволяет сократить сроки ввода в эксплуатацию группы скважин и уменьшить объемы используемого бурового раствора. Также для бурения горизонтальных участков будут применяться роторно-управляемые системы и каротаж в процессе бурения.

Месторождение, единая инфраструктура которого позволяет ООО "РН-Уватнефтегаз" последовательно вводить в эксплуатацию расположенные поблизости месторождения-спутники, снижая затраты на их обустройство и логистику.

О компании

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. километров.

Пихтовое месторождение открыто в 1992 году. Оно расположено на территории Уватского района Тюменской области.