Доход бюджета Свердловской области на 2021 год планируют увеличить на 16 млрд рублей

ТАСС, 27 ноября. Доход бюджета Свердловской области на 2021 год планируют увеличить более чем на 16 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального законодательного собрания по итогам третьего заседания временной согласительной комиссии по проекту закона об облбюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В заксобрании уточнили, что дополнительные средства планируют направить на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, газификацию, а также на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции.

"Наш регион дополнительно получит по целевым трансфертам более 16 млрд рублей. В связи с этим были пересмотрены основные параметры: доходы областного бюджета в 2021 году превысят 272 млрд рублей, расходы составят около 318 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина пояснила, что средства привлечены из федерального бюджета. "При определении направлений расходования бюджетных средств мы руководствовались принципом максимально взвешенного подхода к решению существующих проблем. Главные приоритеты – исполнение основных социальных обязательств и обеспечение стабильного развития экономики региона", - сказала она.

Отмечается, что на поддержку предприятий агропромышленного комплекса дополнительно направлено 370 млн рублей. Объем финансовых средств, зарезервированных на мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции, стал больше на 620 млн рублей. На строительство газопроводов дополнительно выделено более 160 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены средства для обеспечения безопасности свердловчан. "Расходы на модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения вырастут на 74,8 млн рублей, на обеспечение эксплуатации и развития системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" – на 81,9 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получила 2 млрд руб. федеральных средств на компенсацию снижения доходов бюджета в связи с последствиями пандемии. По словам Бабушкиной, эти средства распределяются между регионами с целью компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с пандемией.