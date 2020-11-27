Экологическая ярмарка собрала более 50 свердловских производителей в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ярмарка, организованная по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", собрала более 50 свердловских производителей товаров и услуг экологической направленности в торговом центре "Мега" в Екатеринбурге. Она пройдет до 29 ноября, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Фонда поддержки предпринимательства.

"Сегодня мы представляем проект, направленный на продвижение местных товаропроизводителей, которые выпускают экологичную продукцию, как в части потребления, так и в части производства. <…> Эко-ярмарка -- хороший пример синергии темы экологии, социальной ответственности и бизнеса. Благодаря ярмарке люди познакомятся с вариантами более экологичного образа жизни, а бизнес получил возможность бесплатно протестировать, насколько их товар или услуга востребованы", -- цитирует пресс-служба министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову. Уточняется, что благодаря проекту 54 свердловских производителя товаров и услуг экологической направленности смогли бесплатно разместиться на площадке и представить свои товары екатеринбуржцам и гостям города.

Как отметил директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, ярмарка получилась насыщенная и разнородная, на ней удалось представить товары абсолютно разных категорий: микрозелень, экологические антисептики, одежду из натуральных материалов, чай и варенье, аксессуары из дерева, игрушки из фанеры и текстиля, сушеные плоды, наборы для скульптур из переработанной бумаги, многоразовые пакеты для покупок, керамику, фруктовые чипсы и пастилу, натуральную косметику, новогодние сувениры, роллеры для массажа лица из уральских минералов и многое другое. Также свои экспонаты презентовали музей наличников, а услуги -- школа цветоводства.

"Изначально планировалось меньшее количество стендов на ярмарке. Но интерес к событию оказался очень высок, мы получили более 200 заявок. И рады, что торговый центр "Мега" смог увеличить количество участников с 18 до 54. Хочу добавить, что те компании, которые не попали на ярмарку в текущем году, вошли в лонг-лист, и мы будем стараться привлекать их к подобным событиям в будущем", - передает пресс-служба слова Пиличева.

Помимо представителей бизнеса, в ярмарке приняла участие и благотворительная организация "Аистенок". Деньги, вырученные за изготовленные подопечными организации многоразовые товары, будут направлены на профилактику детского сиротства.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".