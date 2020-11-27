{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экологическая ярмарка собрала более 50 свердловских производителей в Екатеринбурге

Ярмарка прошла в крупном торговом центре в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ярмарка, организованная по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", собрала более 50 свердловских производителей товаров и услуг экологической направленности в торговом центре "Мега" в Екатеринбурге. Она пройдет до 29 ноября, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Фонда поддержки предпринимательства.

"Сегодня мы представляем проект, направленный на продвижение местных товаропроизводителей, которые выпускают экологичную продукцию, как в части потребления, так и в части производства. <…> Эко-ярмарка -- хороший пример синергии темы экологии, социальной ответственности и бизнеса. Благодаря ярмарке люди познакомятся с вариантами более экологичного образа жизни, а бизнес получил возможность бесплатно протестировать, насколько их товар или услуга востребованы", -- цитирует пресс-служба министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову. Уточняется, что благодаря проекту 54 свердловских производителя товаров и услуг экологической направленности смогли бесплатно разместиться на площадке и представить свои товары екатеринбуржцам и гостям города.

Как отметил директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, ярмарка получилась насыщенная и разнородная, на ней удалось представить товары абсолютно разных категорий: микрозелень, экологические антисептики, одежду из натуральных материалов, чай и варенье, аксессуары из дерева, игрушки из фанеры и текстиля, сушеные плоды, наборы для скульптур из переработанной бумаги, многоразовые пакеты для покупок, керамику, фруктовые чипсы и пастилу, натуральную косметику, новогодние сувениры, роллеры для массажа лица из уральских минералов и многое другое. Также свои экспонаты презентовали музей наличников, а услуги -- школа цветоводства.

"Изначально планировалось меньшее количество стендов на ярмарке. Но интерес к событию оказался очень высок, мы получили более 200 заявок. И рады, что торговый центр "Мега" смог увеличить количество участников с 18 до 54. Хочу добавить, что те компании, которые не попали на ярмарку в текущем году, вошли в лонг-лист, и мы будем стараться привлекать их к подобным событиям в будущем", - передает пресс-служба слова Пиличева.

Помимо представителей бизнеса, в ярмарке приняла участие и благотворительная организация "Аистенок". Деньги, вырученные за изготовленные подопечными организации многоразовые товары, будут направлены на профилактику детского сиротства.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".

Теги
РоссияСвердловская область
Доход бюджета Свердловской области на 2021 год планируют увеличить на 16 млрд рублей
Дополнительные средства планируют направить на поддержку предприятий АПК, газификацию и борьбу с пандемией
Читать полностью