Национальная технологическая инициатива организует конвент "Бизнес без границ"

Москва, 27 ноября. АНО "Национальная технологическая инициатива" при поддержке Фонда Росконгресс собирает глав 85 регионов и тысячи предпринимателей со всей страны на онлайн-конвент "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ" (12+) с 30 ноября по 9 декабря. Конвент станет продолжением сессии "Клуба губернаторов" форума "Сильные идеи для нового времени" (12+), который был организован АСИ и Фондом Росконгресс. В ходе сессии руководители субъектов РФ договорились продвигать технологические проекты через межрегиональное сотрудничество.

"Инициатива проведения конвента для глав субъектов РФ и предпринимателей реализуется во исполнение поручения Президента Российской Федерации о включении субъектов Российской Федерации в работу по формированию и реализации проектов Национальной технологической инициативы. Еще в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" главы регионов с готовностью приняли участие в обсуждении региональных драйверов технологического развития. Уверен, что результатом обмена практиками и проектами в ходе онлайн-конвента станет синхронизация технологического развития регионов и масштабное внедрение инноваций по всей стране", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На онлайн-конвенте будут презентованы масштабные планы по развитию перспективных рынков НТИ в регионах и созданию единой системы содействия инновационному предпринимательству. Главная цель этой инициативы – обеспечить технологическим бизнес-проектам кросс-региональную поддержку без привязки к конкретному субъекту. В свою очередь, представители инновационного бизнеса поделятся на конвенте своими решениями, уже готовыми к внедрению на местах.

"В технологиях, в Национальной технологической инициативе неоспоримые достижения есть по каждому направлению. Например, российская компания побила рекорд Intel по количеству беспилотников, одновременно находящихся в воздухе, – более 2100 дронов. Прямо сейчас суда в открытом море в автоматизированном режиме отрабатывают технологии безэкипажного судовождения, включая танкер на Севморпути. В этом заняты крупнейшие российские судоходные компании. У нас есть шанс стать первой в мире страной, которая запустит коммерческое безэкипажное судовождение. Следующий вопрос – как эти прорывы превратить в реальность. И здесь ведущую роль играют регионы, где живут и работают эти самые компании, то есть технологические лидеры, которые эти прорывы создают", - сказал гендиректор АНО "Платформа НТИ", спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Онлайн-конвент "Бизнес без границ" продолжает работу треков форума "Сильные идеи для нового времени", которые курировала Платформа НТИ и где были собраны более 3000 идей из 77 регионов страны. Программа продлится 10 дней. Будут проведены экспертные диалоговые сессии по наиболее перспективным высокотехнологичным рынкам НТИ: NeuroNet, EnergyNet, HealthNet, EcoNet, EduNet, AeroNet, FoodNet и т. д.

Речь пойдет о роботизированных фабриках, еде будущего, безэкипажных морских платформах, спорте в цифровых вселенных, беспилотной авиации для сельского хозяйства, нейротехнологиях для повышения продуктивности человеко-машинных систем, лекарствах, продлевающих жизнь, умных автодорогах, гибридной одежде, персональной энергетике и огромном количестве других прорывных проектов.

Организационные партнеры онлайн-конвента "Бизнес без границ": Фонд Росконгресс, АСИ, РВК, Фонд "Сколково", НИУ ВШЭ, Фонд содействия инновациям, "Деловая Россия", Университет 20.35, сеть "Точек кипения", Кружковое движение НТИ.

Более подробная информация о программе и участии в ней – по ссылке.