Всероссийская акция "Сохраним лес" завершилась высадкой в Крыму

Москва, 27 ноября. Представители волонтерских организаций, сотрудники лесничеств, спасатели и певица Зара высадили порядка 8 тысяч сеянцев дуба. А в целом по стране – преодолена отметка в 42 млн. Акция продолжится в следующем году.

Масштабный вклад в экологию сделали участники "Сохраним лес" (12+) со всей страны. Сегодня, 27 ноября, в финальный день акции организаторы сообщают о 42 миллионах высаженных деревьев вместо 40 запланированных. Завершилась акция в Крыму. В Сакском лесничестве высадили порядка 8 тысяч сеянцев дуба. Как поясняют специалисты, высадка дуба здесь – редкое событие. На территории республики преобладают деревья других пород.

Участниками акции стали представители правительства республики Крым, министерства экологии региона и подведомственных учреждений, лесничеств, волонтеры Молодежки ОНФ. Кроме того, присоединился отряд аварийно-спасательной службы "Крым-Спас". В очередной раз деревья в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высаживала и заслуженная артистка России, певица Зара.

"Амбициозной цели высадить 40 млн деревьев мы достигли во многом благодаря волонтерскому движению, общественным организациям, - подчеркнула заслуженная артистка, - Сегодняшнее время показывает, что волонтеры – элита нашей страны. Такие умные, инициативные. Низкий поклон и огромная благодарность.

Организаторы отметили важность реализации подобных инициатив в рамках национального проекта "Экология".

"Мы рады закрывать такую масштабную акцию как "Сохраним лес" здесь, в Крыму. Будущее за природой, за лесом. Ведь все это – для наших детей", - отметил также заместитель председателя Совета министров республики Крым Андрей Рюмшин.

Напомним, всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала три месяца назад, 26 августа, на Камчатке. Изначально инициатива задумывалась как ответ на лесные пожары. Однако в этом году ситуацию с огнем удалось держать под контролем, в связи с чем участники в первую очередь шли на высадки ради экологии страны и мира в целом.

Принять участие в акции было просто. Достаточно было зарегистрироваться на высадки на официальном сайте сохранимлес.рф, выбрав ближайшую точку высадки. Сохраняли лес все – от "лесников" до школьников и медийных личностей. Так, акцию поддержал спортсмен-паралимпиец, рекордсмен "Книги рекордов Гиннеса" Сергей Бурлаков, советский спортсмен, депутат Госдумы и член президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, путешественник Федор Конюхов, всемирно известный артист балета Сергей Полунин, народный артист России Олег Газманов, артистка, певица и телеведущая Анна Семенович, актриса Мария Кравченко и др.

Весомый вклад в акцию внесли волонтеры, общественные организации. Это прежде всего представители Всероссийского общества охраны природы, "Молодежки ОНФ", Всероссийского общественного движения "Волонтеры Экологи" и др. Ребята не только помогали в организации высадок по всей стране, но также инициировали дополнительные мероприятия, в т.ч просветительские. Немаловажен и вклад сотрудников лесничеств, для кого высадки деревьев – дело жизни. Вместе они особо поддержали акцию в период пандемии. В меру возможностей к акции жители регионов присоединялись семьями, подключались школьники и школьные лесничества, студенты, корпоративные команды, сотрудники МЧС, МВД, Авиалесоохраны, военные. Таким образом количество участников превысило миллион человек.

Известно, что в следующем году масштабная акция будет продолжена. "Сохраним лес" проводят Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" и АНО "Национальные приоритеты" в рамках национального проекта "Экология".