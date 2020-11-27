Академия медиаиндустрии проведет круглый стол "Итоги года: новые модели создания контента"

Москва, 27 ноября. Круглый стол в онлайн-формате "Итоги года: новые модели создания и производства контента" (16+) пройдет 2 декабря в 12:00 на площадке Академии медиаиндустрии.

В ходе мероприятия будут рассмотрены новые форматы, появившиеся в 2020 году на фоне пандемии, и подведены итоги года в отрасли, в частности, в вопросах статистики и социологии, а также по основным тенденциям в рекламном и коммерческом сегментах. Участники мероприятия также обменяются опытом относительно новых способов доставки контента потребителям и обсудят прогнозы развития медиа на 2021 год.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие вопросы:

- Изменились ли "правила игры" в медиаиндустрии в связи с пандемией? Кто вышел победителем?

- Можно ли в подобном положении рассчитывать на помощь государства или только на собственные силы?

- Будущее медиа – только в Сети или...?

- Что ждёт медиаотрасль в 2021 году – прогнозы и оценки.

- Первые полвека Академии медиаиндустрии позади – что дальше?

Спикерами мероприятия станут: управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, собственный корреспондент ВГТРК в Германии Сергей Курохтин, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, основатель холдинга ТВМ-Медиа Владимир Таллер, председатель Союза журналистов Московской области Наталья Чернышова, профессор Высшей школы экономики, член GEAR EBU Александр Шариков, проректор по учебно-методической работе Академии медиаиндустрии Александр Страхов.

"Пандемия внесла существенные изменения в работу российских медиа в 2020 году. Появились новые форматы, новые среды распространения контента, новые лидеры отросли. Обо всем этом и будет вестись разговор на круглом столе: "Итоги года: новые модели создания и производства контента", - отметили организаторы мероприятия.

Также в рамках круглого стола пройдет заседание, посвященное юбилею Академии медиаиндустрии. Перед участниками мероприятия выступят представители академии, в числе которых проректор по научной работе, доктор социологических наук, профессор Евгений Дугин, ученый секретарь, доцент кафедры телевидения и радиовещания, кандидат филологических наук Вера Латенкова, заведующий кафедрой печати и новых медиа, кандидат исторических наук, доцент Леонид Речицкий и директор Центра Принтмедиа, кандидат технических наук, профессор Александр Цыганенко.

Для участия в круглом столе необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Организатор круглого стола - ФГБОУ ДПО "Академия медиаиндустрии" при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.