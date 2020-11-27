Ctrl2GO: 75% субсидий в АПК будут проходить через систему суперсервисов Минсельхоза России

ТАСС, 27 ноября. Международная группа компаний ​​​​​​Ctrl2GO продемонстрировала работу системы суперсервисов АПК на федеральном уровне, в рамках конференции "Цифровизация АПК", модератором которой выступила заместитель министра сельского хозяйства Ольга Гатагова. Участники обсудили, как развивается и функционирует система, в разработке которой также принимают участие ФОРС и Сбер. Важными задачами автоматизации назвали снижение трудозатрат фермера на отчетность в 8 раз и экономию выплат по кредитам. Ожидается, что ее пользователями станут более 100 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

В этом году система была существенно доработана: в личном кабинете получателей мер господдержки АПК появились новые функции. Теперь в нем можно обмениваться документацией и хранить ее, сельхозтоваропроизводители смогут получать консультации и информацию о субсидиях с учетом региональных и федеральных потребностей в сельхозпродукции, осуществлять бизнес-планирование. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году.

"Платформа позволит пользователям решать свои задачи путем подбора комплекса сервисов в своеобразном конструкторе льготных услуг. Мы вместе с командой Минсельхоза России планируем, что не менее 75% субсидий в электронном виде сможет проходить через эту систему в следующем году, которая также будет обслуживать не менее 50% льготных кредитов для сельхозтоваропроизводителей", - подчеркну операционный директор Ctrl2GO, генеральный директор Clover Александр Дмитриев.

Для успешной реализации инициативы и максимальной эффективности системы необходимо активное участие 13 регионов-пилотов и других субъектов и привлечение региональных специалистов из сферы АПК, а также совершенствование методической базы.

В рамках конференции руководитель направления аналитики и отраслевой экспертизы в проектах цифровизации АПК Ctrl2GO Михаил Киселев презентовал участникам интерфейс системы. Демонстрация состояла из 3 основных этапов: регистрация пользователя и ведение цифрового профиля, выбор господдержки и оформление заявки, заключение соглашения и настройка самой системы.

Проект "Информационная система цифровых сервисов АПК" стартовал в 2019 году и представляет собой комплексную систему, которая включает в себя профиль, личный кабинет сельхозтоваропроизводителей и может интегрироваться с ключевыми государственными порталами, Федеральной налоговой службой, Минфином, ФССП и Росагролизингом, а также коммерческими банками. И призван повысить эффективность операционной деятельности сельхозпроизводителей, обеспечить более адресную государственную поддержку фермерам и агрохолдингам.

Международная группа компаний Ctrl2GО предоставляет комплексные цифровые решения для различных отраслей промышленности в области Индустрии 4.0. Объединяет квалифицированных инженеров и разработчиков, в активе компаний группы собственные изобретения и прикладные программы, а также патенты в сфере цифровых решений для внедрения в машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве, в добывающей, авиационной и судостроительной промышленности, электроэнергетике. Входит в ТОП-3 крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России и ТОП-100 крупнейших IT-компаний страны по данным рейтинга CNews.