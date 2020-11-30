Стали известны победители Московской премии Urban Awards 2020

Москва, 30 ноября. Двадцать пятого ноября в Grand Ballroom были названы лучшие проекты Московского региона премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2020 (18+).

В этом году концепцией церемонии награждения стала "лаборатория". Именно эти объекты вошли в число самых востребованных объектов инфраструктуры из-за пандемии коронавируса. "Как и сотрудники лабораторий, эксперты Urban Awards тщательно проводят исследования, используя целый комплекс параметров, который сводит к нулю вероятность ошибки", — говорится в сообщении оргкомитета Urban Awards.

Победители премии Urban Awards 2020

Основные номинации:

Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы

ЖК "Резиденции архитекторов", AFI Development

Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы

Жилой комплекс "Кварталы 21/19", ВекторСтройФинанс

Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области

ЖК "Императорские Мытищи", ГК "Гранель"

Жилой комплекс года элит-класса Москвы

Жилой дом "Жизнь на Плющихе", АО "Дон-Строй Инвест"

Комплекс года с лучшей архитектурой

Собрание клубных домов ORDYNKA, Insigma Group (арх. бюро AI Studio)

Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры

ЖК "Селигер Сити", MR group

Лучший жилой комплекс Новой Москвы

Russian Design District, Группа Родина

Лучший клубный дом

Stoleshnikov 7, ВМС Девелопмент

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы

KAZAKOV GRAND LOFT, Coldy

Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса

Апарт-отель YE'S Technopark, Группа компаний "Пионер"

Лучший комплекс апартаментов премиум-класса

Комплекс апартаментов "HILL8", Девелоперская группа "Сити-XXI век"

Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы

Cameo Moscow Villas, STONE HEDGE

Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы

homecity, PPF Real Estate Russia

Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области

Миниполис Серебрица, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы

"Павелецкая Сити" 1 очередь, MR group

Лучший строящийся жилой комплекс года премиум-класса

Врубеля, 4, АО ИНТЕКО

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы

Жи​лой квар​тал LIFE-Вар​шав​ская, этап 2.2, Группа компаний "Пионер"

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области

Миниполис Рафинад, Девелоперская группа "Сити-XXI век"

Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы

Victory Park Residences, ANT Development

Самый инвестиционно привлекательный проект

Квартал жилых небоскребов Headliner, ГК "КОРТРОС"

Подробнее о победителях на сайте (18+) премии.

Справка о премии Urban Awards

Urban Awards - это знак качества и гарантия надежности застройщика. Премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Таким образом, одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья.