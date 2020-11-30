Стали известны победители Московской премии Urban Awards 2020

Москва, 30 ноября. Двадцать пятого ноября в Grand Ballroom были названы лучшие проекты Московского региона премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2020 (18+).
В этом году концепцией церемонии награждения стала "лаборатория". Именно эти объекты вошли в число самых востребованных объектов инфраструктуры из-за пандемии коронавируса. "Как и сотрудники лабораторий, эксперты Urban Awards тщательно проводят исследования, используя целый комплекс параметров, который сводит к нулю вероятность ошибки", — говорится в сообщении оргкомитета Urban Awards.
Победители премии Urban Awards 2020
Основные номинации:
Жилой комплекс года бизнес-класса Москвы
ЖК "Резиденции архитекторов", AFI Development
Жилой комплекс года комфорт-класса Москвы
Жилой комплекс "Кварталы 21/19", ВекторСтройФинанс
Жилой комплекс года комфорт-класса Московской области
ЖК "Императорские Мытищи", ГК "Гранель"
Жилой комплекс года элит-класса Москвы
Жилой дом "Жизнь на Плющихе", АО "Дон-Строй Инвест"
Комплекс года с лучшей архитектурой
Собрание клубных домов ORDYNKA, Insigma Group (арх. бюро AI Studio)
Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры
ЖК "Селигер Сити", MR group
Лучший жилой комплекс Новой Москвы
Russian Design District, Группа Родина
Лучший клубный дом
Stoleshnikov 7, ВМС Девелопмент
Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы
KAZAKOV GRAND LOFT, Coldy
Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса
Апарт-отель YE'S Technopark, Группа компаний "Пионер"
Лучший комплекс апартаментов премиум-класса
Комплекс апартаментов "HILL8", Девелоперская группа "Сити-XXI век"
Лучший комплекс апартаментов элит-класса Москвы
Cameo Moscow Villas, STONE HEDGE
Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы
homecity, PPF Real Estate Russia
Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области
Миниполис Серебрица, Девелоперская группа "Сити-XXI век"
Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Москвы
"Павелецкая Сити" 1 очередь, MR group
Лучший строящийся жилой комплекс года премиум-класса
Врубеля, 4, АО ИНТЕКО
Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Москвы
Жилой квартал LIFE-Варшавская, этап 2.2, Группа компаний "Пионер"
Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области
Миниполис Рафинад, Девелоперская группа "Сити-XXI век"
Лучший строящийся жилой комплекс элит-класса Москвы
Victory Park Residences, ANT Development
Самый инвестиционно привлекательный проект
Квартал жилых небоскребов Headliner, ГК "КОРТРОС"
Подробнее о победителях на сайте (18+) премии.
Справка о премии Urban Awards
Urban Awards - это знак качества и гарантия надежности застройщика. Премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Таким образом, одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья.