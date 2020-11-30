Режиссер Star Wars и Ninjago работает над российским сериалом "Пугашки"

ТАСС, 30 ноября. Компания RED CARPET STUDIO раскрыла информацию о готовящейся мировой премьере нового широкомасштабного анимационного проекта "Пугашки".

"Пугашки" - анимационный сериал о потомках мифических злодеев, основанный на серии книг "Невероятные приключения Пугашек", автором идеи которых является генеральный продюсер студии Антон Калинкин.

Юные наследники были предназначены для очень большого зла, но однажды они решили использовать свою магию в добрых целях и теперь помогают детям научиться справляться с самыми разными страхами. Пугашки бережно охраняют волшебный лес и наследные артефакты от злого Зенгеля, который стремиться завладеть тысячелетней магией и навести страх и ужас на людей. Главный лозунг Пугашек – "Настала пора прогнать страх навсегда!"

"Мы представили, что у широкоизвестных мифических героев сказок – Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Лешего, Ундины и прочих могли быть потомки. Но новое поколение исповедует новые более гуманные цели, чем их предки. С одной стороны мы рассказываем современным детям на понятном для них языке о мифических героях, а с другой погружаем в увлекательное путешествие полное приключений с обучающими элементами", – рассказал Калинкин.

Над новым сериалом для дошкольников работает международная команда, в которой собраны одни из лучших профессионалов России, Канады, Дании и США. Среди них номинант премий EMMY и BAFTA c 25-летним успешным опытом в кино и телевизионной индустрии, Джеймс Бекшелл, который является автором сценариев таких сериалов, как "Щенячий Патруль", "Макс и Руби", "Крутые гонки" и другие. Также к производству сериала был привлечен поистине талантливый и выдающийся режиссер Фредерик Будольф-Ларсен (Tag Film) - профессионал с более чем 25-летним опытом работы в визуальных медиа. Будольф-Ларсен был режиссером 20 серий "Звездных войн: Приключения изобретателей", "Звездных войн: Все звезды", "Ниндзяго: Мастера Кружитцу" и предстоящего шоу Playmobil. Кроме того, Фредерик поставил 7 видеоигр класса AAA, среди которых Hitman: Blood Money и Hitman: Absolution. "Мне довелось впервые работать с российском компанией и мне повезло. Сериал "Пугашки" уникальный сериал с большим международным потенциалом, не уступающим многим американским и европейским легендам и управление производством, происходит на очень высоком уровне. Уверен, что мы сможем подарить будущим поколениям нежные воспоминания и вдохновение", - комментирует режиссер.

Целью сериала является развитие когнитивных навыков дошкольников, а также в ненавязчивой, легкой форме помогать малышам в борьбе с детскими страхами. Сериал создается при консультационной поддержке специалистов по детскому развитию, психологов и социологов.

"Мировую презентация пилотной серии планируется провести на международной выставке аудиовизуального контента MIPTV, а первый тизер показать на Международной специализированной выставке товаров для детей KIDS RUSSIA в следующем году. Также, мы планируем показать новые проекты, премьеру которых планируем в 2022 году. Все проекты создаются совместно с международными специалистами на двух языках русском и английском. Телепремьера планируется на главном детском телеканале". - добавила заместитель генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса RED CARPET STUDIO Наталья Иванова-Достоевская.

Возрастная категория 0+.

RED CARPET STUDIO основана в 2001 году. Основными направлениями деятельности компании являются: полный цикл производства телевизионного и кино- контента, разработка новых художественных, технологических и интернет-форматов. Компания является эксклюзивным создателем экосистемы проектов, посвященных развитию и производству веб-сериалов в России: REALIST WEB FEST, Фестиваль экранизаций ЧИТКА, медиа ресурс DIGITAL REPORTER RUSSIA, WEB MARKET, премия в области достижений веб-индустрии и Ассоциация производителей веб-сериалов.

RED CARPET STUDIO KIDS – структурное подразделение, основанное в 2019 году. Основные направления деятельности подразделения - производство и международная дистрибуции анимационного контента для детей.