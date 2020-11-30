МТС Банк запустил новую премиальную карту World Elite Mastercard®

Москва,30 ноября. ПАО "МТС-Банк" представляет новую премиальную карту World Elite Mastercard. При подключении пакета услуг МТС Банк Private новые и действующие клиенты смогут открыть карты в рублях и валюте, а также пользоваться всеми привилегиями международной платежной системы Mastercard и цифровой экосистемы МТС.

"Мы пополнили линейку премиальных финансовых продуктов новой картой World Elite Mastercard. Теперь программа обслуживания МТС Банк Private сочетает в себе полный спектр передовых мировых технологий Private Banking и особые привилегии для держателей карт от международной платежной системы Mastercard. Выбирая премиальное обслуживание в МТС Банке, клиент получает продукты и услуги на привилегированных условиях благодаря бесшовной интеграции с интерфейсами экосистемы МТС и партнерству с международной платежной системой Mastercard. Например, в сфере управления капиталом – брокерское обслуживание с меньшей комиссией, конвертация валют по льготному курсу, бесплатные рублевые и валютные переводы, цифровые возможности нового объединенного мобильного приложения МТС Банка и многое другое", – рассказал первый заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.

Запуск новой карты World Elite Mastercard позволит клиентам МТС Банка получить дополнительные возможности и преимущества для работы, отдыха и совершения покупок:

дополнительные привилегии и акции для держателей карт Mastercard; специальный кэшбэк на покупки и скидки от партнеров Mastercard;

бесплатный доступ в бизнес-залы Mastercard в аэропортах Шереметьево и Пулково для держателя карты, одного взрослого гостя и двух детей и в 1100 бизнес-залов Lounge Key в 500 аэропортах по всему миру для пяти гостей.

К каждой основной карте клиенты могут оформить по три дополнительных для своих родных и близких.

Кроме того, премиальное обслуживание по программе МТС Банк Private включает:

бесплатные платежи и переводы в рублях и валюте;

конвертацию валют по курсу МосБиржи +/- 15 копеек;

бесплатное снятие наличных по всему миру;

до 4% процентов годовых на остаток средств на счете;

услуги страхования в путешествиях по России и за рубежом;

доступ 24/7к международному консьерж-клубу;

привилегии от международных платежных систем;

профессиональное управление инвестиционным капиталом;

услуги юридического и налогового консалтинга.

Пользование пакетом услуг МТС Банк Private бесплатное при условии сохранения среднемесячного баланса от 8 млн рублей для клиентов Московского региона и 4 млн рублей для клиентов из других регионов. При меньшем среднемесячном балансе стоимость ежемесячного обслуживания составляет 6000 рублей и 3000 рублей соответственно.

Для подключения премиального пакета услуг МТС Банк Private достаточно обратиться по электронной почте: pb@mtsbank.ru или по телефону: +7 (495) 777-00-01.

Подробнее с предложениями премиального обслуживания МТС Private Banking можно ознакомиться на сайте.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".