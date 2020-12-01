Более 30 регионов России примут участие в X Всероссийском форуме "Открытый Крым"

Москва, 1 декабря. Представители из более чем 30 регионов России уже зарегистрировались на участие в X Всероссийском форуме "Открытый Крым" (0+), который состоится в гибридном формате 10-11 декабря 2020 года. Мероприятие организовано министерством курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

"Онлайн-регистрация идет очень активно, что подтверждает актуальность форума и его значимость для профессионального туристического сообщества России. Крым, как один из лидеров внутреннего туризма, выступает координатором и на мероприятии мы подведем итоги этого непростого сезона и определим перспективы новых направлений и моделей развития. А также обсудим формирование новой парадигмы туристического рынка, обозначенной Национальным проектом по туризму", - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В дискуссионных панелях, семинарах и круглых столах примут участие представители гостиничного бизнеса, туроператоров и экскурсионных бюро, а также эксперты отрасли. География участников включает города из более чем 30 регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край, Татарстан и Абхазия – традиционные туристические направления россиян. А также Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Волгоград и Кострома и прочие.

"Онлайн-формат, как один из вариантов соблюдения требований Роспотребнадзора для проведения мероприятий, позволил расширить аудиторию Форума. Свои успешные практики реализации инвестиционных проектов и конкретные предложения в сфере туризма на примере мирового опыта представят эксперты из Италии, Бразилии, Сербии", - сказал Вадим Волченко.

"Открытый Крым" - знаковое мероприятие для отрасли, форум является комплексным профессиональным событием в сфере туризма, дважды в год объединяющим более 5 тыс. профессионалов турбизнеса - федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.

Регистрация и программа форума на сайте. Каждый зарегистрировавшийся получит на электронный адрес подтверждение, а накануне мероприятия - ссылку, которая даст возможность подключиться к площадкам форума.

ТАСС - Стратегический информационный партнер форума.